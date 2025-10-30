Экс-командир киевского "Беркута" получил 10 лет тюрьмы за сокрытие преступлений против Майдана
Киев • УНН
Бывший командир киевского полка «Беркут» приговорен к 10 годам заключения за организацию уничтожения оружия и документов, касавшихся расстрелов на Майдане. Суд также взыскал с него почти 680 тыс. грн материального ущерба в пользу государства.
Суд приговорил бывшего командира киевского "Беркута" к 10 годам заключения за сокрытие оружия и документов после расстрелов участников Революции Достоинства 20 февраля 2014 года. С него также взыскали почти 680 тыс. грн в пользу государства. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Прокуроры Офиса Генерального прокурора в суде доказали причастность бывшего командира киевского полка "Беркут" к сокрытию преступлений, совершенных против участников Революции Достоинства 20 февраля 2014 года.
Он, пользуясь служебным положением, организовал уничтожение оружия и служебных документов, имевших ключевое значение для установления обстоятельств расстрелов протестующих.
В частности, с места дислокации полка было вывезено и в дальнейшем уничтожено:
• 24 автомата АКМС;
• снайперскую винтовку Драгунова;
• ружья "Форт-500" и "Форт-12".
Оружие разрезали, удалили маркировку и спрятали на территории реки Вита, чтобы исключить возможность его идентификации и привязки к убийствам. Также он завладел служебными документами подразделения, которые после этого исчезли. Это значительно усложнило установление конкретных исполнителей
Суд признал его виновным и назначил 10 лет лишения свободы.
С него также взыскано почти 680 тыс. грн материального ущерба в пользу государства.
Приговор вынесен in absentia, поскольку обвиняемый скрывается.
В 2023 году по аналогичным обстоятельствам к 10 годам заключения уже приговорен его соучастник, который непосредственно уничтожал оружие. Приговор вступил в законную силу.
