Экс-командир киевского "Беркута" получил 10 лет тюрьмы за сокрытие преступлений против Майдана

Суд приговорил бывшего командира киевского "Беркута" к 10 годам заключения за сокрытие оружия и документов после расстрелов участников Революции Достоинства 20 февраля 2014 года. С него также взыскали почти 680 тыс. грн в пользу государства. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Прокуроры Офиса Генерального прокурора в суде доказали причастность бывшего командира киевского полка "Беркут" к сокрытию преступлений, совершенных против участников Революции Достоинства 20 февраля 2014 года. - говорится в сообщении.

Он, пользуясь служебным положением, организовал уничтожение оружия и служебных документов, имевших ключевое значение для установления обстоятельств расстрелов протестующих.

В частности, с места дислокации полка было вывезено и в дальнейшем уничтожено:

• 24 автомата АКМС;

• снайперскую винтовку Драгунова;

• ружья "Форт-500" и "Форт-12".

Оружие разрезали, удалили маркировку и спрятали на территории реки Вита, чтобы исключить возможность его идентификации и привязки к убийствам. Также он завладел служебными документами подразделения, которые после этого исчезли. Это значительно усложнило установление конкретных исполнителей - добавили в прокуратуре.

Суд признал его виновным и назначил 10 лет лишения свободы.

С него также взыскано почти 680 тыс. грн материального ущерба в пользу государства.

Приговор вынесен in absentia, поскольку обвиняемый скрывается.

В 2023 году по аналогичным обстоятельствам к 10 годам заключения уже приговорен его соучастник, который непосредственно уничтожал оружие. Приговор вступил в законную силу.

