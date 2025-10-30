Екскомандир київського "Беркуту" отримав 10 років ув'язнення за приховування злочинів проти Майдану
Київ • УНН
Колишній командир київського полку "Беркут" засуджений до 10 років ув'язнення за організацію знищення зброї та документів, що стосувалися розстрілів на Майдані. Суд також стягнув з нього майже 680 тис. грн матеріальної шкоди на користь держави.
Суд засудив колишнього командира київського "Беркуту" до 10 років ув’язнення за приховування зброї та документів після розстрілів учасників Революції Гідності 20 лютого 2014 року. З нього також стягнули майже 680 тис. грн на користь держави. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
Прокурори Офісу Генерального прокурора у суді довели причетність колишнього командира київського полку "Беркут" до приховування злочинів, вчинених проти учасників Революції Гідності 20 лютого 2014 рок
Він, користуючись службовим становищем, організував знищення зброї та службових документів, що мали ключове значення для встановлення обставин розстрілів протестувальників.
Зокрема, з місця дислокації полку було вивезено та надалі знищено:
• 24 автомати АКМС;
• снайперську гвинтівку Драгунова;
• рушниці "Форт-500" та "Форт-12".
Зброю розрізали, видалили маркування та приховали на території річки Віта, щоб унеможливити її ідентифікацію та прив’язку до вбивств. Також він заволодів службовими документами підрозділу, які після цього зникли. Це значно ускладнило встановлення конкретних виконавців
Суд визнав його винним і призначив 10 років позбавлення волі.
З нього також стягнуто майже 680 тис. грн матеріальної шкоди на користь держави.
Вирок ухвалено in absentia, оскільки обвинувачений переховується.
У 2023 році за аналогічними обставинами до 10 років ув’язнення вже засуджено його співучасника, який безпосередньо знищував зброю. Вирок набрав законної сили.
