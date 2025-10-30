Екскомандир київського "Беркуту" отримав 10 років ув'язнення за приховування злочинів проти Майдану

Суд засудив колишнього командира київського "Беркуту" до 10 років ув’язнення за приховування зброї та документів після розстрілів учасників Революції Гідності 20 лютого 2014 року. З нього також стягнули майже 680 тис. грн на користь держави. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Він, користуючись службовим становищем, організував знищення зброї та службових документів, що мали ключове значення для встановлення обставин розстрілів протестувальників.

Зокрема, з місця дислокації полку було вивезено та надалі знищено:

• 24 автомати АКМС;

• снайперську гвинтівку Драгунова;

• рушниці "Форт-500" та "Форт-12".

Зброю розрізали, видалили маркування та приховали на території річки Віта, щоб унеможливити її ідентифікацію та прив’язку до вбивств. Також він заволодів службовими документами підрозділу, які після цього зникли. Це значно ускладнило встановлення конкретних виконавців