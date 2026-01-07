$42.560.14
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Рада директорів Warner Bros. Discovery відхилила переглянуту пропозицію Paramount про поглинання, вважаючи її недостатньо привабливою порівняно з угодою з Netflix. Пропозиція Paramount була названа «неадекватною» та надмірно ризикованою через значний додатковий борг.

Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN

Рада директорів Warner Bros. Discovery відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання, повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

"Warner Bros. Discovery знову обрала Netflix своїм пріоритетним претендентом замість Paramount. У середу рада директорів WBD повідомила акціонерам, що переглянута пропозиція Paramount минулого місяця все ще не така приваблива, як існуюча угода з Netflix, хоча Paramount заявила, що вона врахувала багато найбільших занепокоєнь Warner Bros." - ідеться у публікації.

Як пише видання, "рада директорів WBD назвала пропозицію Paramount про вороже поглинання "неадекватною" та надмірно ризикованою".

У листі до акціонерів рада директорів, як зазначається, "порівняла пропозицію Paramount з викупом за допомогою левериджу, фінансовим процесом, який спирається на використання переважно позикових коштів для купівлі компанії".

Paramount набагато менша за WBD, тому "для здійснення угоди вона має намір взяти на себе надзвичайну суму додаткового боргу - понад 50 мільярдів доларів - через домовленості з кількома фінансовими партнерами", йдеться в листі WBD.

У листі додається, що ця структура "створює суттєво більший ризик для WBD та її акціонерів", включаючи можливість розпаду всього плану поглинання, порівняно з "певністю злиття з Netflix".

Paramount намагалася пом'якшити занепокоєння щодо фінансування, вказуючи на той факт, що один з найбагатших людей світу, мільярдер Ларрі Еллісон з Oracle, фінансує значну частину запропонованого поглинання. Його син Девід Еллісон, генеральний директор Paramount, минулого року розпочав війну торгів за WBD, зробивши незапрошену ставку на активи, включаючи CNN.

WBD, очолювана генеральним директором Девідом Заславом, потім провела аукціон і прийняла пропозицію Netflix обсягом 27,75 доларів за акцію Warner Bros. та HBO, причому 23,25 доларів готівкою, а решта акціями Netflix.

Paramount запропонувала 30 доларів за акцію та оприлюднила цю пропозицію після того, як рада директорів WBD її відхилила. "Але рада директорів продовжує наполягати на тому, що пропозиція Paramount є неповноцінною", пише видання.

Поряд із занепокоєннями щодо боргового фінансування та обтяжливих умов, пов'язаних з пропозицією, WBD посилалася на потенційну вартість своїх кабельних активів, які Netflix не купує.

Кабельні канали WBD, включаючи CNN, будуть виділені в нову публічну компанію під назвою Discovery Global пізніше цього року. Рада директорів Warner стверджувала, що Discovery Global матиме значну вартість сама по собі, тоді як Paramount оцінила її лише в 1 долар за акцію.

Коли Paramount вперше оголосила про свою ворожу пропозицію щодо поглинання, WBD назвала пропозицію "ілюзорною" та поставила під сумнів фінансування, яке значною мірою надходить від королівських родин Саудівської Аравії, Катару та Абу-Дабі.

У відповідь Paramount 22 грудня заявила, що Ларрі Еллісон особисто гарантуватиме 40,4 мільярда доларів, які він вкладає для фінансування угоди на 78 мільярдів доларів. Еллісони також зобов'язалися дозволити акціонерам WBD зазирнути у фінанси свого сімейного трасту, а Paramount підвищила комісію за поділ, яку вона сплатить WBD, до 5,8 мільярда доларів, що відповідає обіцяному платежу Netflix.

Однак, у цій зміненій пропозиції Paramount не підвищила свою ставку вище 30 доларів, вказує видання.

"Тепер Paramount має ухвалити рішення: вона може відмовитися від пропозиції, підвищити ставку або вимагати голосування від акціонерів WBD", - ідеться у публікації.

Ворожа природа пропозиції Paramount означає, що власники акцій WBD можуть відхилити рекомендацію ради директорів, якщо компанія вирішить передати справу безпосередньо в руки акціонерів, пояснює видання.

Юлія Шрамко

