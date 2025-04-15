ЄС не планує санкції проти російського СПГ: що відомо про нову дорожню карту

ЄС не включить заборону імпорту російського СПГ до нового пакету санкцій. Замість цього буде представлена дорожня карта з поступової відмови від російських енергоносіїв до 2027 року.