ХАМАС заявив, що вивчає останню пропозицію Ізраїлю про припинення вогню. Пропозиція містить вимогу роззброїти угруповання.
Дії Трампа змушують ЄС шукати газ в росії, попри обіцянку відмови від імпорту до 2027 року. Переговори з Катаром зайшли в глухий кут, а відновлювальна енергія розвивається недостатньо швидко.
У місті Гома знову спалахнули збройні сутички між урядовими військами та повстанцями M23. За попередніми даними, внаслідок бойових дій загинуло щонайменше 52 особи.
Сінгапурський аеропорт Чангі знову очолив рейтинг Skytrax. Він має торговий центр, сади, водоспад, курорти, готелі, виставки, музей, кінотеатр та тематичний парк.
ХАМАС відхилив ізраїльську пропозицію щодо припинення вогню, звинувачуючи Ізраїль у зриві зусиль посередників. Ізраїль оголосив про початок розширеної військової операції в Газі.
ХАМАС заявив про згоду на пропозицію щодо перемир'я, яка передбачає перехідний етап та щотижневе звільнення заручників. Єгипет отримав позитивні сигнали від Ізраїлю щодо угоди.
Повернення відбулося в межах плану Bring Kids Back UA. Серед врятованих є діти з Криму, Донеччини, Луганщини та Запоріжжя, яким буде надано необхідну допомогу.
Єгипет виступає посередником у переговорах про припинення вогню в Газі. Нова пропозиція передбачає звільнення ХАМАСом п'яти ізраїльських заручників щотижня.
ХАМАС обговорює продовження перемир'я та обмін полоненими з Єгиптом і Катаром. Відновлення гуманітарної допомоги в Газі також важливе, але прогресу поки що мало.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу заявив про звільнення голови служби внутрішньої безпеки Ронена Бара через брак довіри. Рішення ухвалене на тлі розслідування лобіювання інтересів Катару.
Угруповання ХАМАС заявило про звільнення одного заручника з подвійним громадянством та повернення тіл чотирьох загиблих у полоні. Це відбувається на тлі переговорів щодо перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС.
Стів Віткофф приєднався до переговорів між Ізраїлем і ХАМАС, щоб продовжити перемир'я в Газі. Ізраїль сподівається на пропозицію США щодо продовження перемир'я на два місяці.
Ізраїль направить делегацію до Дохи для переговорів з ХАМАС про продовження режиму припинення вогню в Секторі Газа. Представники ХАМАС вже ведуть переговори в Каїрі за посередництва Єгипту та Катару.
Адміністрація Трампа проводить секретні переговори з ХАМАС у Досі щодо звільнення американських заручників з Гази. Такі дії суперечать політиці США, яка забороняє прямі контакти з терористичними організаціями.
Останній раунд переговорів у Каїрі не приніс результатів щодо продовження угоди про припинення вогню. Перша фаза угоди завершується 2 грудня, але бойові дії не відновляться до досягнення домовленостей про другий етап.
У Каїрі розпочався новий раунд переговорів між Ізраїлем та ХАМАС за посередництва Єгипту, Катару та США. Сторони обговорюють продовження режиму припинення вогню та звільнення заручників з Гази.
Російський уряд запроваджує нову заборону на експорт бензину з 1 березня по 31 серпня 2024 року. Обмеження не поширюватимуться на поставки від безпосередніх виробників нафтопродуктів.
Емір Катару Тамім бен Хамад Аль Тані планує відвідати росію 17 квітня. Про це він повідомив під час зустрічі з главою МЗС рф лавровим, який передав вітання від путіна.
ХАМАС погодився обговорити передачу управління Газою в рамках другої фази угоди з Ізраїлем. Переговори щодо припинення вогню та звільнення заручників можуть розпочатися з 17 лютого.
ХАМАС погодився звільнити трьох заручників з потрійним громадянством в обмін на 369 палестинських в'язнів. Обмін відбудеться 15 лютого в рамках домовленостей про припинення вогню в Газі.
ХАМАС погодився звільнити заручників у суботу після переговорів у Катарі, незважаючи на попередню відмову. Ізраїль вимагає звільнення трьох живих заручників та погрожує відновленням бойових дій.
Спецпосланець США Стів Віткофф отримав від Трампа повноваження вести переговори з росією щодо війни в Україні. Віткофф вже провів переговори з соратниками путіна та обговорив ситуацію з представниками країн Перської затоки.
ХАМАС призупинив звільнення ізраїльських заручників, звинувачуючи Ізраїль у порушенні умов перемир'я. Ізраїль підвищує бойову готовність армії, а переговорники відсутні в Катарі для обговорення продовження угоди.
Ізраїльські війська повністю вийшли з коридору Нецарім, який розділяв сектор Газа на дві частини. Близько 500 тисяч палестинців вже повертаються до своїх домівок на півночі анклаву.
Боба Менендеса засудили за багаторічну корупційну схему з представниками інших країн. Колишній впливовий демократ, як повідомляється, отримував хабарі у вигляді золотих злитків та $480 000 готівкою.
З тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької та Херсонської областей повернули п'ятьох дітей віком від 1,5 року. Серед них - донька звільненої з полону військовослужбовиці та юнак, якому допомагають з документами та вступом до ВНЗ.
ЄС не включить заборону імпорту російського СПГ до нового пакету санкцій. Замість цього буде представлена дорожня карта з поступової відмови від російських енергоносіїв до 2027 року.
Міністр закордонних справ України провів телефонну розмову з держміністром Катару. Сторони обговорили гуманітарну ініціативу "Food from Ukraine" та повернення українських дітей.
Офіс Нетаньягу повідомив про затримку підписання угоди з ХАМАС до суботнього вечора. Перша група ізраїльських заручників буде звільнена в неділю, після схвалення угоди кабінетом безпеки.
Сторони конфлікту підписали угоду про припинення вогню в секторі Гази після внесення остаточних змін.