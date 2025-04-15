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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25900 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 155426 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134410 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196263 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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ХАМАС "вивчає" пропозицію Ізраїлю про припинення вогню

ХАМАС заявив, що вивчає останню пропозицію Ізраїлю про припинення вогню. Пропозиція містить вимогу роззброїти угруповання.

Новини Світу • 15 квітня, 05:19 • 2880 перегляди

Через дії Трампа Євросоюз може відновити купівлю газу в рф - ЗМІ

Дії Трампа змушують ЄС шукати газ в росії, попри обіцянку відмови від імпорту до 2027 року. Переговори з Катаром зайшли в глухий кут, а відновлювальна енергія розвивається недостатньо швидко.

Економіка • 15 квітня, 01:22 • 4564 перегляди

Бойові дії у Гомі: Схід Конго охопила нова хвиля насильства

У місті Гома знову спалахнули збройні сутички між урядовими військами та повстанцями M23. За попередніми даними, внаслідок бойових дій загинуло щонайменше 52 особи.

Новини Світу • 12 квітня, 23:37 • 4478 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

Сінгапурський аеропорт Чангі знову очолив рейтинг Skytrax. Він має торговий центр, сади, водоспад, курорти, готелі, виставки, музей, кінотеатр та тематичний парк.

Новини Світу • 10 квітня, 14:56 • 68505 перегляди

ХАМАС відхилив пропозицію Ізраїлю про припинення вогню у секторі Гази

ХАМАС відхилив ізраїльську пропозицію щодо припинення вогню, звинувачуючи Ізраїль у зриві зусиль посередників. Ізраїль оголосив про початок розширеної військової операції в Газі.

Новини Світу • 3 квітня, 00:50 • 3695 перегляди

ХАМАС погодився на нову пропозицію про припинення вогню в Секторі Газа - Reuters

ХАМАС заявив про згоду на пропозицію щодо перемир'я, яка передбачає перехідний етап та щотижневе звільнення заручників. Єгипет отримав позитивні сигнали від Ізраїлю щодо угоди.

Новини Світу • 30 березня, 01:31 • 14443 перегляди

З окупації врятували ще п'ятьох дітей за допомоги Катару

Повернення відбулося в межах плану Bring Kids Back UA. Серед врятованих є діти з Криму, Донеччини, Луганщини та Запоріжжя, яким буде надано необхідну допомогу.

Суспільство • 29 березня, 10:08 • 18178 перегляди

Єгипет бачить позитивні сигнали щодо переговорів про припинення вогню в Газі - Reuters

Єгипет виступає посередником у переговорах про припинення вогню в Газі. Нова пропозиція передбачає звільнення ХАМАСом п'яти ізраїльських заручників щотижня.

Новини Світу • 28 березня, 06:52 • 31462 перегляди

Переговори щодо перемир'я між ХАМАС та посередниками тривають

ХАМАС обговорює продовження перемир'я та обмін полоненими з Єгиптом і Катаром. Відновлення гуманітарної допомоги в Газі також важливе, але прогресу поки що мало.

Новини Світу • 27 березня, 22:02 • 11765 перегляди

Нетаньягу заявив, що звільнить голову внутрішньої розвідки Ізраїлю

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу заявив про звільнення голови служби внутрішньої безпеки Ронена Бара через брак довіри. Рішення ухвалене на тлі розслідування лобіювання інтересів Катару.

Новини Світу • 17 березня, 03:55 • 17617 перегляди

ХАМАС готовий звільнити заручника та повернути тіла чотирьох загиблих

Угруповання ХАМАС заявило про звільнення одного заручника з подвійним громадянством та повернення тіл чотирьох загиблих у полоні. Це відбувається на тлі переговорів щодо перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС.

Новини Світу • 14 березня, 13:37 • 10113 перегляди

Переговори між Ізраїлем і ХАМАС щодо перемир'я: до Катару прибув посланець США Віткофф

Стів Віткофф приєднався до переговорів між Ізраїлем і ХАМАС, щоб продовжити перемир'я в Газі. Ізраїль сподівається на пропозицію США щодо продовження перемир'я на два місяці.

Політика • 12 березня, 05:15 • 20588 перегляди

Ізраїль і ХАМАС готуються до нового етапу переговорів про перемир'я

Ізраїль направить делегацію до Дохи для переговорів з ХАМАС про продовження режиму припинення вогню в Секторі Газа. Представники ХАМАС вже ведуть переговори в Каїрі за посередництва Єгипту та Катару.

Новини Світу • 9 березня, 03:50 • 20912 перегляди

США ведуть таємні переговори з ХАМАС щодо заручників у Газі - Reuters

Адміністрація Трампа проводить секретні переговори з ХАМАС у Досі щодо звільнення американських заручників з Гази. Такі дії суперечать політиці США, яка забороняє прямі контакти з терористичними організаціями.

Новини Світу • 5 березня, 19:32 • 21364 перегляди

Переговори щодо припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС зайшли у глухий кут

Останній раунд переговорів у Каїрі не приніс результатів щодо продовження угоди про припинення вогню. Перша фаза угоди завершується 2 грудня, але бойові дії не відновляться до досягнення домовленостей про другий етап.

Новини Світу • 1 березня, 21:51 • 36463 перегляди

Нові переговори щодо заручників: Ізраїль та ХАМАС зустрілися в Каїрі

У Каїрі розпочався новий раунд переговорів між Ізраїлем та ХАМАС за посередництва Єгипту, Катару та США. Сторони обговорюють продовження режиму припинення вогню та звільнення заручників з Гази.

Новини Світу • 28 лютого, 02:30 • 25118 перегляди

У рф експорт автомобільного бензину знову під забороною

Російський уряд запроваджує нову заборону на експорт бензину з 1 березня по 31 серпня 2024 року. Обмеження не поширюватимуться на поставки від безпосередніх виробників нафтопродуктів.

Економіка • 27 лютого, 08:41 • 28364 перегляди

Емір Катару оголосив дату свого візиту до росії - що відомо про зустріч

Емір Катару Тамім бен Хамад Аль Тані планує відвідати росію 17 квітня. Про це він повідомив під час зустрічі з главою МЗС рф лавровим, який передав вітання від путіна.

Новини Світу • 26 лютого, 11:26 • 20197 перегляди

ХАМАС готовий відмовитись від управління Газою: що стоїть за цим рішенням

ХАМАС погодився обговорити передачу управління Газою в рамках другої фази угоди з Ізраїлем. Переговори щодо припинення вогню та звільнення заручників можуть розпочатися з 17 лютого.

Новини Світу • 16 лютого, 02:19 • 33679 перегляди

Ізраїль та ХАМАС проведуть масштабний обмін: 369 палестинців на трьох заручників

ХАМАС погодився звільнити трьох заручників з потрійним громадянством в обмін на 369 палестинських в'язнів. Обмін відбудеться 15 лютого в рамках домовленостей про припинення вогню в Газі.

Новини Світу • 14 лютого, 15:25 • 25273 перегляди

Ізраїль вимагає звільнення трьох заручників: ХАМАС погодився на обмін

ХАМАС погодився звільнити заручників у суботу після переговорів у Катарі, незважаючи на попередню відмову. Ізраїль вимагає звільнення трьох живих заручників та погрожує відновленням бойових дій.

Новини Світу • 13 лютого, 21:30 • 26150 перегляди

Трамп таємно доручив своєму спецпосланцю Віткоффу займатися Україною - ЗМІ

Спецпосланець США Стів Віткофф отримав від Трампа повноваження вести переговори з росією щодо війни в Україні. Віткофф вже провів переговори з соратниками путіна та обговорив ситуацію з представниками країн Перської затоки.

Війна • 11 лютого, 20:40 • 63054 перегляди

Нетаньягу ініціює консультації з безпеки після заяви ХАМАС про звільнення заручників

ХАМАС призупинив звільнення ізраїльських заручників, звинувачуючи Ізраїль у порушенні умов перемир'я. Ізраїль підвищує бойову готовність армії, а переговорники відсутні в Катарі для обговорення продовження угоди.

Новини Світу • 10 лютого, 23:56 • 25629 перегляди

Ізраїль залишив коридор Нецарім: що відбувається у секторі Газа

Ізраїльські війська повністю вийшли з коридору Нецарім, який розділяв сектор Газа на дві частини. Близько 500 тисяч палестинців вже повертаються до своїх домівок на півночі анклаву.

Новини Світу • 9 лютого, 20:45 • 26648 перегляди

Екссенатор США Менендес отримав 11 років в'язниці за хабарництво і корупцію

Боба Менендеса засудили за багаторічну корупційну схему з представниками інших країн. Колишній впливовий демократ, як повідомляється, отримував хабарі у вигляді золотих злитків та $480 000 готівкою.

Новини Світу • 30 січня, 14:20 • 24690 перегляди

З ТОТ вдалося повернути п’ятьох українських дітей

З тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької та Херсонської областей повернули п'ятьох дітей віком від 1,5 року. Серед них - донька звільненої з полону військовослужбовиці та юнак, якому допомагають з документами та вступом до ВНЗ.

Суспільство • 28 січня, 10:16 • 27969 перегляди

ЄС не планує санкції проти російського СПГ: що відомо про нову дорожню карту

ЄС не включить заборону імпорту російського СПГ до нового пакету санкцій. Замість цього буде представлена дорожня карта з поступової відмови від російських енергоносіїв до 2027 року.

Новини Світу • 24 січня, 21:30 • 32115 перегляди

Україна та Катар обговорили важливі питання: що вирішили міністри

Міністр закордонних справ України провів телефонну розмову з держміністром Катару. Сторони обговорили гуманітарну ініціативу "Food from Ukraine" та повернення українських дітей.

Політика • 18 січня, 20:39 • 56594 перегляди

Офіс Нетаньягу про угоду із ХАМАС: заручники будуть звільнені у неділю

Офіс Нетаньягу повідомив про затримку підписання угоди з ХАМАС до суботнього вечора. Перша група ізраїльських заручників буде звільнена в неділю, після схвалення угоди кабінетом безпеки.

Новини Світу • 17 січня, 11:19 • 70820 перегляди

ХАМАС і Ізраїль вже підписали угоду про припинення вогню

Сторони конфлікту підписали угоду про припинення вогню в секторі Гази після внесення остаточних змін.

Новини Світу • 16 січня, 20:44 • 27392 перегляди