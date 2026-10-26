Нафта на тлі атак у Саудівській Аравії тримається біля 6-місячних максимумів

Ціни на нафту впали в понеділок, 26 жовтня, після різкого зростання минулого тижня на тлі надій на послаблення ворожості між Сполученими Штатами та Іраном, але атаки на ключового виробника, Саудівську Аравію, продовжували тримати інвесторів настороженими, а ціни залишалися поблизу шестимісячних максимумів. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

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Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 1,57 долара, або на 1,35%, до 115,15 долара на 12:39 GMT (14:39 за Києвом). Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) знизилися на 2,11 долара, або на 2,04%, до 101,16 долара за барель.

У п'ятницю ціни зросли майже на 3 долари. Brent завершила тиждень зростанням на 6%, а WTI – на 2,3%.

"З огляду на те, що атаки хуситів на Саудівську Аравію подвоїли небезпеку, будь-яке падіння ціни на нафту марки Brent до мінімумів минулого тижня знайде вдячних покупців", - сказав аналітик PVM Oil Associates Джон Еванс.

"Корегуючі процеси, як відомо, важко піддаються кількісній оцінці, але цей процес ще далекий від того рівня, коли бики (інвестори, які розраховують на зростання - ред.) могли б втратити надію", - додав він.

Саудівська Аравія, яка разом із Туреччиною та Пакистаном мала провести переговори з іранськими офіційними особами в Тегерані, заявила про важливість відкриття каналів для переговорів.

У неділю, 25 жовтня, катарські посередники прибули до Тегерана в межах зусиль щодо деескалації регіональної напруженості в координації зі Сполученими Штатами, повідомив офіційний представник, поінформований про ситуацію.

Попри посередницькі переговори, атаки тривали у вихідні: хусити заявили про завдання ударів по насосних станціях на саудівському нафтопроводі "Схід-Захід" (East-West) та аеропорту Ер-Ріяда. У неділю Саудівська Аравія повідомила про перехоплення нових ракет та дронів.

Наслідки американо-ізраїльської війни проти Ірану, що розпочалася 28 лютого, продовжують відчуватися, на тлі того, як компанії адаптуються до перебоїв у комерційному судноплавстві через ключові Ормузьку протоку та Баб-ель-Мандебську протоку, спричинених конфліктом.

За даними, зібраними Вашингтонським інститутом близькосхідної політики, аналітичним центром, який відстежує інциденти у сфері морської безпеки по всьому світу з 2017 року, жовтень став гіршим місяцем за кількістю атак на комерційні судна в Ормузькій протоці та прилеглих акваторіях.

Тим часом міністри енергетики Саудівської Аравії та Сінгапуру заявили, що державна нафтова компанія Saudi Aramco почне зберігати нафту в Сінгапурі з другої половини 2027 року, щоб підвищити стійкість свого ланцюжка постачання в регіоні.

Глава Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль знову висловив занепокоєння з приводу постачання, заявивши в понеділок на галузевому заході в Сінгапурі, що він не очікує, що енергетичні ринки у 2027 році повернуться до стану, що існував до війни з Іраном.

Ціни на нафту різко зросли після атаки на родовище в Саудівській Аравії – Brent перевищила 110 доларів