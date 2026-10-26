Нафта на тлі атак у Саудівській Аравії тримається біля 6-місячних максимумів

$45.200.1550.580.14
ukenru
Ексклюзив
14:03 • 7012 перегляди
Європейська Бізнес Асоціація фіксує зростання підготовчої роботи компаній до працевлаштування ветеранів
12:54 • 7912 перегляди
росіяни знищили останній "Епіцентр" у Харкові - мерPhoto
Ексклюзив
12:15 • 17407 перегляди
Бізнес може оскаржити нові обмеження бронювання: юрист пояснив, як діяти
11:48 • 12717 перегляди
Україна майже місяць чекає підпису Гегсета на ракети для Patriot - Зеленський
11:27 • 13628 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських виробництв компонентів для ракет
11:11 • 13632 перегляди
Рада услід за воєнним станом продовжила мобілізацію
11:06 • 12258 перегляди
В ОП поки не підтверджують переговори Зеленського у Брюсселі - у чому причина
26 жовтня, 07:10 • 19235 перегляди
Зеленський запропонував продовжити воєнний стан і мобілізацію на ще 90 діб
26 жовтня, 06:00 • 26619 перегляди
Курс валют від НБУ: долар побив історичний рекорд, євро продовжує дорожчати
26 жовтня, 02:22 • 34325 перегляди
Нічний удар по Запоріжжю: пошкоджено будинки та авто, поранено людинуPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
3м/с
87%
753мм
Популярнi новини
У Норвегії дозволили відправляти Україні цивільні дрони після порушення закону депутатом26 жовтня, 05:17 • 25584 перегляди
США "на порозі" тристоронніх переговорів щодо війни в Україні - Джонсон26 жовтня, 06:37 • 12636 перегляди
путін може використати мирні переговори для вимоги повернення НАТО до рівня 1997 року - ЗМІ26 жовтня, 07:31 • 6818 перегляди
Нікі Мінаж у костюмі від Gucci підтримала Трампа на передвиборчому мітингуVideo26 жовтня, 08:00 • 24932 перегляди
У Грузії наростає політична криза: опозиція вийшла на протести і готує масштабну акціюPhotoVideo09:30 • 9122 перегляди
Публікації
Перше "українське класичне" цього сезону - анонс 1/8 фіналу Кубку України 14:28 • 2754 перегляди
Бізнес може оскаржити нові обмеження бронювання: юрист пояснив, як діяти
Ексклюзив
12:15 • 17409 перегляди
Що таке Spina bifida та чи існують методи запобігання – пояснює лікар
Ексклюзив
25 жовтня, 13:58 • 58126 перегляди
Гороскоп на 26 жовтня - 1 листопада: кому доведеться ухвалювати важливі рішення, а кого чекають зміни в особистому житті
Ексклюзив
25 жовтня, 10:39 • 64337 перегляди
7 оберегів для дому: які символи, за народними повір'ями, приваблюють достаток і захищають від негараздів24 жовтня, 10:00 • 86858 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Сергій Бизов
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Херсонська область
Китай
Реклама
УНН Lite
Кріса Брауна засудили до восьми місяців умовно за напад на продюсера в Лондоні13:49 • 2628 перегляди
Нікі Мінаж у костюмі від Gucci підтримала Трампа на передвиборчому мітингуVideo26 жовтня, 08:00 • 24937 перегляди
Jay-Z може стати головною зіркою Супербоулу 2027 року – ЗМІ25 жовтня, 20:18 • 32414 перегляди
У Вестмінстерському абатстві розкрили таємницю скелета, знайденого понад 200 років тому25 жовтня, 19:05 • 32608 перегляди
Львівщина прощається з видатним українським актором і режисером Федором СтригуномPhoto25 жовтня, 18:17 • 36994 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
Техніка
Fox News
Starlink

Нафта на тлі атак у Саудівській Аравії тримається біля 6-місячних максимумів

Київ • УНН

 • 404 перегляди

Brent подешевшала до 115,15 долара, WTI — до 101,16 долара за барель. Атаки хуситів і перебої в судноплавстві підтримують побоювання щодо постачань.

Нафта на тлі атак у Саудівській Аравії тримається біля 6-місячних максимумів

Ціни на нафту впали в понеділок, 26 жовтня, після різкого зростання минулого тижня на тлі надій на послаблення ворожості між Сполученими Штатами та Іраном, але атаки на ключового виробника, Саудівську Аравію, продовжували тримати інвесторів настороженими, а ціни залишалися поблизу шестимісячних максимумів. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 1,57 долара, або на 1,35%, до 115,15 долара на 12:39 GMT (14:39 за Києвом). Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) знизилися на 2,11 долара, або на 2,04%, до 101,16 долара за барель.

У п'ятницю ціни зросли майже на 3 долари. Brent завершила тиждень зростанням на 6%, а WTI – на 2,3%.

"З огляду на те, що атаки хуситів на Саудівську Аравію подвоїли небезпеку, будь-яке падіння ціни на нафту марки Brent до мінімумів минулого тижня знайде вдячних покупців", - сказав аналітик PVM Oil Associates Джон Еванс.

"Корегуючі процеси, як відомо, важко піддаються кількісній оцінці, але цей процес ще далекий від того рівня, коли бики (інвестори, які розраховують на зростання - ред.) могли б втратити надію", - додав він.

Саудівська Аравія, яка разом із Туреччиною та Пакистаном мала провести переговори з іранськими офіційними особами в Тегерані, заявила про важливість відкриття каналів для переговорів.

У неділю, 25 жовтня, катарські посередники прибули до Тегерана в межах зусиль щодо деескалації регіональної напруженості в координації зі Сполученими Штатами, повідомив офіційний представник, поінформований про ситуацію.

Попри посередницькі переговори, атаки тривали у вихідні: хусити заявили про завдання ударів по насосних станціях на саудівському нафтопроводі "Схід-Захід" (East-West) та аеропорту Ер-Ріяда. У неділю Саудівська Аравія повідомила про перехоплення нових ракет та дронів.

Наслідки американо-ізраїльської війни проти Ірану, що розпочалася 28 лютого, продовжують відчуватися, на тлі того, як компанії адаптуються до перебоїв у комерційному судноплавстві через ключові Ормузьку протоку та Баб-ель-Мандебську протоку, спричинених конфліктом.

За даними, зібраними Вашингтонським інститутом близькосхідної політики, аналітичним центром, який відстежує інциденти у сфері морської безпеки по всьому світу з 2017 року, жовтень став гіршим місяцем за кількістю атак на комерційні судна в Ормузькій протоці та прилеглих акваторіях.

Тим часом міністри енергетики Саудівської Аравії та Сінгапуру заявили, що державна нафтова компанія Saudi Aramco почне зберігати нафту в Сінгапурі з другої половини 2027 року, щоб підвищити стійкість свого ланцюжка постачання в регіоні.

Глава Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль знову висловив занепокоєння з приводу постачання, заявивши в понеділок на галузевому заході в Сінгапурі, що він не очікує, що енергетичні ринки у 2027 році повернуться до стану, що існував до війни з Іраном.

Ціни на нафту різко зросли після атаки на родовище в Саудівській Аравії – Brent перевищила 110 доларів22.10.26, 05:56 • 5980 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаСвіт
Ер-Ріяд
Тегеран
Сінгапур
Саудівська Аравія
Катар
Туреччина
Сполучені Штати Америки
Пакистан
Іран