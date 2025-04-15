Військові плани Лондона й Парижа щодо України зіткнулися з небажанням інших європейських держав. Без підтримки США сумніваються у тривалому припиненні вогню.
Російські ЗМІ повідомляють, що новий раунд російсько-американських консультацій, можливо, відбудеться в Ер-Ріяді в середині квітня. Точні дати поки невідомі.
За словами речника МЗС, процес переговорів з міжнародними партнерами триває. Bloomberg повідомив про зустріч української та американської команд в Ер-Ріяді.
На зустрічі в Ер-Ріяді Україна та США обговорили всеосяжне припинення вогню, особливо щодо енергооб'єктів та Чорного моря. Територіальні поступки не обговорювалися.
США, Україна та росія досягли певних домовленостей щодо припинення вогню в енергетичній інфраструктурі та Чорному морі. Деталі поки невідомі, і оцінка специфіки домовленостей є складною.
Російські окупанти масовано атакували Кривий Ріг дронами-шахедами. Зафіксовано щонайменше 15 вибухів, наразі локаційно чисто.
Зеленський заявив, що в угоді з США відсутні конкретні механізми на випадок порушення перемир'я. Україна повинна звертатися до США у разі порушень.
Міністр оборони Рустем Умєров заявив про успішність зустрічі в Ер-Ріяді, де обговорювалися питання припинення вогню, безпеки судноплавства та обміну полоненими. Він наголосив на ролі США у гарантуванні виконання домовленостей.
Найближчі дні будуть вирішальними у визначенні, чи справді росія прагне миру, чи лише намагається ввести в оману США та світ. Тиск залишається єдиним способом боротьби з брехнею москви.
У москві показали перелік об'єктів рф та України, на які діє тимчасовий мораторій на удари, що триватиме 30 діб з 18 березня 2025 року.
Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко заявив про новий запуск шахeдів росією. Це сталося попри нещодавні переговори щодо безпечного судноплавства в Чорному морі.
Президент України очікує припинення вогню по енергетичних об'єктах та тишу на морі після заяв США. Зауважимо, що Білий дім вже оприлюднив заяви про перемовини з Україною та рф.
Зеленський заявив, що США сприятимуть поверненню українських дітей, полонених військових і цивільних. Росіяни ж підняли питання портів і агроекспорту.
Україна та США провели переговори в Ер-Ріяді щодо безпечної навігації в Чорному морі та захисту енергетичної інфраструктури. Досягнуто домовленостей про припинення вогню та обмін полоненими.
США та Україна домовились про заходи для безпечного судноплавства, обміну полоненими та заборони ударів по енергооб'єктах. Переговори відбулись в Ер-Ріяді за посередництва Саудівської Аравії.
Російсько-американські переговори в Саудівській Аравії не привели до спільної заяви. У рф заявили, що причина відсутності заяви - нібито позиція України.
На переговорах США та рф обговорювали судноплавство у Чорному морі. Лавров виступає за відновлення Чорноморської ініціативи у прийнятній формі для всіх.
В столиці Саудівської Аравії відбулася українсько-американська зустріч після переговорів делегацій США та рф. Всі деталі зустрічі будуть оголошені пізніше.
Переговори між росією та США в Ер-Ріяді були технічними, їхні результати не будуть оприлюднені. Також, наразі не планується зустріч у тристоронньому форматі за участю України.
В Ер-Ріяді триває зустріч української та американської команд щодо перемир'я між Києвом і москвою. Очікується позитивна заява найближчим часом, але підписання документів не планується.
У Саудівській Аравії запланована зустріч українських та американських делегацій після російсько-американських переговорів щодо припинення вогню. Очікується позитивна заява найближчим часом.
Сторони завершили переговори щодо припинення вогню в Чорному морі та очікують на позитивне оголошення найближчим часом. Проєкт спільної заяви надіслано до москви та Вашингтона.
У кремлі повторює наративи, спрямовані на підрив підтримки України. москва прагне двосторонніх переговорів зі США, і висуває умови, які гальмують припинення вогню.
Вашингтон працює над припиненням вогню між Україною та росією. США заявляють, що сторони ще ніколи не були такі близькі до повного припинення вогню.
Завтра буде опубліковано спільну заяву росії та США за підсумками переговорів в Ер-Ріяді, які тривали понад 12 годин. Підписувати жодних документів не планують.
Дональд Трамп заявив, що в Саудівській Аравії обговорюють питання територій, ліній розмежування та енергетику. Дискусії зосереджені на припиненні вогню та безпеці судноплавства в Чорному морі.
В Ер-Ріяді тривають переговори делегацій росії та США, які вже тривають понад 9 годин з перервами. Підписувати будь-які документи за підсумками консультацій не планують.
Пєсков заявив про існування спільного бачення щодо рамок майбутньої мирної угоди; також російська делегація веде переговори з США в Ер-Ріяді.
Російські ЗМІ повідомляють про відновлення переговорів між делегаціями росії та США в Ер-Ріяді після короткої паузи. Подробиці не наводяться.
В Ер-Ріяді розпочалися закриті переговори між делегаціями Росії та США щодо врегулювання українського конфлікту. Напередодні представники США зустрілися з українською делегацією, назвавши зустріч конструктивною.