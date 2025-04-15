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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25403 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 153881 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195976 перегляди

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14 квітня, 08:15 • 77506 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Припинення вогню в Україні під питанням через розбіжності в Європі - WP

Військові плани Лондона й Парижа щодо України зіткнулися з небажанням інших європейських держав. Без підтримки США сумніваються у тривалому припиненні вогню.

Війна • 30 березня, 18:42 • 40885 перегляди

Новий раунд російсько-американських консультацій може пройти в Ер-Ріяді в середині квітня - росЗМІ

Російські ЗМІ повідомляють, що новий раунд російсько-американських консультацій, можливо, відбудеться в Ер-Ріяді в середині квітня. Точні дати поки невідомі.

Політика • 27 березня, 19:08 • 35502 перегляди

Переговори щодо України в Саудівській Аравії продовжаться: МЗС не називає точну дату наступної зустрічі

За словами речника МЗС, процес переговорів з міжнародними партнерами триває. Bloomberg повідомив про зустріч української та американської команд в Ер-Ріяді.

Війна • 27 березня, 17:06 • 31732 перегляди

Жодних розмов про територіальні поступки: Паліса про технічні консультації в Ер-Ріяді

На зустрічі в Ер-Ріяді Україна та США обговорили всеосяжне припинення вогню, особливо щодо енергооб'єктів та Чорного моря. Територіальні поступки не обговорювалися.

Війна • 26 березня, 15:40 • 29819 перегляди

Україна та рф, ймовірно, ще не дійшли згоди щодо дати початку перемир’я - ISW

США, Україна та росія досягли певних домовленостей щодо припинення вогню в енергетичній інфраструктурі та Чорному морі. Деталі поки невідомі, і оцінка специфіки домовленостей є складною.

Війна • 26 березня, 00:38 • 13615 перегляди

Кривий Ріг під масованою атакою дронів: пролунало щонайменше 15 вибухів

Російські окупанти масовано атакували Кривий Ріг дронами-шахедами. Зафіксовано щонайменше 15 вибухів, наразі локаційно чисто.

Війна • 25 березня, 21:12 • 17545 перегляди

Зеленський пояснив, як діятиме Україна у разі порушення перемир’я з боку рф

Зеленський заявив, що в угоді з США відсутні конкретні механізми на випадок порушення перемир'я. Україна повинна звертатися до США у разі порушень.

Війна • 25 березня, 21:05 • 15206 перегляди

США мають достатньо "батогів і пряників", щоб забезпечити виконання домовленостей - Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров заявив про успішність зустрічі в Ер-Ріяді, де обговорювалися питання припинення вогню, безпеки судноплавства та обміну полоненими. Він наголосив на ролі США у гарантуванні виконання домовленостей.

Війна • 25 березня, 20:53 • 15690 перегляди

Мир чи обман: у МЗС заявили, що найближчі дні покажуть серйозність намірів росії

Найближчі дні будуть вирішальними у визначенні, чи справді росія прагне миру, чи лише намагається ввести в оману США та світ. Тиск залишається єдиним способом боротьби з брехнею москви.

Війна • 25 березня, 20:34 • 26797 перегляди

НПЗ, електростанції, АЕС: у кремлі оприлюднили список об'єктів, на які діятиме мораторій на удари

У москві показали перелік об'єктів рф та України, на які діє тимчасовий мораторій на удари, що триватиме 30 діб з 18 березня 2025 року.

Війна • 25 березня, 19:04 • 54608 перегляди

Тотальна неповага до США: Коваленко заявив, що росія знову запустила шахеди

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко заявив про новий запуск шахeдів росією. Це сталося попри нещодавні переговори щодо безпечного судноплавства в Чорному морі.

Війна • 25 березня, 18:32 • 25505 перегляди

Коли запрацює режим тиші в Чорному морі та припинення ударів по енергетиці? Зеленський відповів

Президент України очікує припинення вогню по енергетичних об'єктах та тишу на морі після заяв США. Зауважимо, що Білий дім вже оприлюднив заяви про перемовини з Україною та рф.

Війна • 25 березня, 17:34 • 42658 перегляди

Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

Зеленський заявив, що США сприятимуть поверненню українських дітей, полонених військових і цивільних. Росіяни ж підняли питання портів і агроекспорту.

Війна • 25 березня, 16:34 • 58583 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

Україна та США провели переговори в Ер-Ріяді щодо безпечної навігації в Чорному морі та захисту енергетичної інфраструктури. Досягнуто домовленостей про припинення вогню та обмін полоненими.

Війна • 25 березня, 15:22 • 248762 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

США та Україна домовились про заходи для безпечного судноплавства, обміну полоненими та заборони ударів по енергооб'єктах. Переговори відбулись в Ер-Ріяді за посередництва Саудівської Аравії.

Війна • 25 березня, 15:09 • 258155 перегляди

12 годин перемовин в Ер-Ріяді - без спільної заяви: у рф звинувачують позицію України

Російсько-американські переговори в Саудівській Аравії не привели до спільної заяви. У рф заявили, що причина відсутності заяви - нібито позиція України.

Політика • 25 березня, 12:42 • 15748 перегляди

лавров після переговорів в Ер-Ріяді заявив про "готовність" до відновлення Чорноморської ініціативи, але потрібні "гарантії"

На переговорах США та рф обговорювали судноплавство у Чорному морі. Лавров виступає за відновлення Чорноморської ініціативи у прийнятній формі для всіх.

Політика • 25 березня, 12:32 • 17442 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

В столиці Саудівської Аравії відбулася українсько-американська зустріч після переговорів делегацій США та рф. Всі деталі зустрічі будуть оголошені пізніше.

Війна • 25 березня, 10:16 • 100407 перегляди

У кремлі заявили, що переговори між рф та США в Ер-Ріяді були технічними, їхні результати опубліковувати не будуть

Переговори між росією та США в Ер-Ріяді були технічними, їхні результати не будуть оприлюднені. Також, наразі не планується зустріч у тристоронньому форматі за участю України.

Війна • 25 березня, 09:43 • 20924 перегляди

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

В Ер-Ріяді триває зустріч української та американської команд щодо перемир'я між Києвом і москвою. Очікується позитивна заява найближчим часом, але підписання документів не планується.

Війна • 25 березня, 08:43 • 127478 перегляди

Україна та США зустрінуться в Ер-Ріяді після російсько-американських переговорів

У Саудівській Аравії запланована зустріч українських та американських делегацій після російсько-американських переговорів щодо припинення вогню. Очікується позитивна заява найближчим часом.

Війна • 25 березня, 06:19 • 37565 перегляди

Переговори США та росії в Ер-Ріяді: у Білому домі заявляють про "досягнення прогресу" - ЗМІ

Сторони завершили переговори щодо припинення вогню в Чорному морі та очікують на позитивне оголошення найближчим часом. Проєкт спільної заяви надіслано до москви та Вашингтона.

Війна • 25 березня, 03:30 • 21848 перегляди

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

У кремлі повторює наративи, спрямовані на підрив підтримки України. москва прагне двосторонніх переговорів зі США, і висуває умови, які гальмують припинення вогню.

Війна • 25 березня, 01:10 • 105627 перегляди

Держдеп США: Україна та росія близькі до повного припинення вогню, як ніколи раніше

Вашингтон працює над припиненням вогню між Україною та росією. США заявляють, що сторони ще ніколи не були такі близькі до повного припинення вогню.

Війна • 24 березня, 21:44 • 11595 перегляди

Зустріч команд рф та США в Ер-Ріяді: спільну заяву оприлюднять 25 березня - росЗМІ

Завтра буде опубліковано спільну заяву росії та США за підсумками переговорів в Ер-Ріяді, які тривали понад 12 годин. Підписувати жодних документів не планують.

Політика • 24 березня, 20:07 • 10612 перегляди

Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

Дональд Трамп заявив, що в Саудівській Аравії обговорюють питання територій, ліній розмежування та енергетику. Дискусії зосереджені на припиненні вогню та безпеці судноплавства в Чорному морі.

Війна • 24 березня, 18:29 • 33643 перегляди

Переговори США і росії в Ер-Ріяді тривають понад 9 годин: вже було три перерви

В Ер-Ріяді тривають переговори делегацій росії та США, які вже тривають понад 9 годин з перервами. Підписувати будь-які документи за підсумками консультацій не планують.

Війна • 24 березня, 17:38 • 13195 перегляди

У кремлі відреагували на заяву Трампа про контури майбутньої угоди щодо України

Пєсков заявив про існування спільного бачення щодо рамок майбутньої мирної угоди; також російська делегація веде переговори з США в Ер-Ріяді.

Війна • 24 березня, 15:36 • 35901 перегляди

росія та США відновили переговори в Ер-Ріяді

Російські ЗМІ повідомляють про відновлення переговорів між делегаціями росії та США в Ер-Ріяді після короткої паузи. Подробиці не наводяться.

Політика • 24 березня, 12:00 • 35467 перегляди

В Ер-Ріяді стартували переговори делегацій росії та США

В Ер-Ріяді розпочалися закриті переговори між делегаціями Росії та США щодо врегулювання українського конфлікту. Напередодні представники США зустрілися з українською делегацією, назвавши зустріч конструктивною.

Війна • 24 березня, 07:27 • 37135 перегляди