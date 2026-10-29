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“Роднічки, ми в Ер-Ріяді”: Усик прийшов підтримати Роналду на матчі “Аль-Насра”

Київ • УНН

 • 1220 перегляди

Олександр Усик прибув на матч «Аль-Насра» в Ер-Ріяді та підтримав Кріштіану Роналду. Також боксер потролив Ліонеля Мессі святкуванням «Siuuu».

“Роднічки, ми в Ер-Ріяді”: Усик прийшов підтримати Роналду на матчі “Аль-Насра”

Український боксер Олександр Усик відвідає поєдинок саудівського "Аль-Насра" в Ер-Ріяді, аби повболівати за португальського форварда Кріштіану Роналду, передає УНН.

Деталі

Роднічкі, всім доброго дня. Ми в Ер-Ріяді, на футбольному стадіоні. Прийшли підтримати "Аль-Наср", і Кріштіану Роналду. Більше Кріштіану Роналду. Всім добра

- написав Усик в Telegram, показавши відео зі стадіону.

Зазначимо, о 20:00 за Києвом на стадіоні "King Saud University Stadium" в Ер-Ріяді "Аль-Наср", за який виступає португальський форвард Кріштіану Роналду, у рамках 12-го туру чемпіонату Саудівської Аравії зустрінеться із "Аль-Холуд".

Доповнення

Український боксер Олександр Усик, перебуваючи в Саудівській Аравії, потролив аргентинського форварда Ліонеля Мессі. Боксер виконав культове святкування "Siuuu" португальця Кріштіану Роналду навпроти рамки з футболкою головного футбольного суперника португальця - Мессі.

До слова, приводом для цього стало особливе визнання португальського футболіста.

Вболівальники обрали Золотий м'яч 2008 року Роналду найкращим в історії нагороди. У голосуванні брали участь 10 номінантів, кожен із яких щонайменше двічі ставав володарем престижної індивідуальної відзнаки. Проголосувати міг кожен охочий, для цього потрібно заплатити 1 євро. При цьому користувачі могли голосувати за свого кандидата необмежену кількість разів.

Усик спародіював святкування Роналду на тлі футболки Мессі 28.10.26, 20:17 • 14728 переглядiв

Павло Башинський

СпортСвіт
Ер-Ріяд
Саудівська Аравія