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Усик спародіював святкування Роналду на тлі футболки Мессі

Київ • УНН

 • 324 перегляди

Олександр Усик у Саудівській Аравії потролив Ліонеля Мессі, виконавши святкування Кріштіану Роналду. Українця та португальця пов’язує дружба.

Усик спародіював святкування Роналду на тлі футболки Мессі

Український боксер Олександр Усик, перебуваючи в Саудівській Аравії, потролив аргентинського форварда Ліонеля Мессі. Боксер виконав культове святкування "Siuuu" португальця Кріштіану Роналду навпроти рамки з футболкою головного футбольного суперника португальця - Мессі, передає УНН.

Деталі

Усик, який перебував у Саудівській Аравії, де 31 жовтня має пройти бій між Саулем Альваресом та Крістіаном Мбіллі, записав відео напроти рамки з футболкою та автографом форварда збірної Аргентини та "Інтер Маямі" Ліонеля Мессі. 

На відео Усик виконав традиційне святкування Кріштіану Роналду, супроводжуючи слова "Siuuu", після чого сказав "Крі-ш-ті-ану". 

До слова, "Siuuu", що означає з іспанської "Так", стало всесвітньо відомим святкуванням голу португальського футболіста Кріштіану Роналду. Роналду вперше почав використовувати цей вигук у 2013 році, коли грав за мадридський "Реал", а після цього святкування стало його візитівкою та масово поширилося серед фанатів і спортсменів по всьому світу як символ тріумфу та радості.

Зазначимо, Усика та Роналду пов’язує особисте знайомство та дружнє спілкування. Усик розповідав, що вони познайомилися під час бою Тайсона Ф’юрі, а згодом зустрічалися в Саудівській Аравії. Роналду також запрошував Усика на тренування Аль-Насра. За словами українця, вони спілкувалися приблизно 40 хвилин про дисципліну, розвиток і життєвий шлях. 

У 2025 році Усик став зірковим гостем матчу чемпіонату Саудівської Аравії між "Аль-Насром" та "Аль-Іттіфаком", перед цим, напередодні матчу, зустрівся з Роналду, який виступає за "Аль-Наср". 

У день матчу, Усик отримав від "Аль-Наср" футболку клубу з №17 та прізвищем, а також виконав традиційне святкування Роналду. 

Нагадаємо 

Український боксер Олександр Усик разом з дружиною Катериною відвідує Лондон, де навпроти автосалону Bentley записав звернення до промоутера Френка Уоррена, запитавши його, де його обіцяна автівка за перемогу над Даніелем Дюбуа.

Павло Башинський

СпортСвітУНН Lite
Саудівська Аравія
Олександр Усик
Лондон