Усик спародіював святкування Роналду на тлі футболки Мессі

Український боксер Олександр Усик, перебуваючи в Саудівській Аравії, потролив аргентинського форварда Ліонеля Мессі. Боксер виконав культове святкування "Siuuu" португальця Кріштіану Роналду навпроти рамки з футболкою головного футбольного суперника португальця - Мессі, передає УНН.

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Усик, який перебував у Саудівській Аравії, де 31 жовтня має пройти бій між Саулем Альваресом та Крістіаном Мбіллі, записав відео напроти рамки з футболкою та автографом форварда збірної Аргентини та "Інтер Маямі" Ліонеля Мессі.

На відео Усик виконав традиційне святкування Кріштіану Роналду, супроводжуючи слова "Siuuu", після чого сказав "Крі-ш-ті-ану".

До слова, "Siuuu", що означає з іспанської "Так", стало всесвітньо відомим святкуванням голу португальського футболіста Кріштіану Роналду. Роналду вперше почав використовувати цей вигук у 2013 році, коли грав за мадридський "Реал", а після цього святкування стало його візитівкою та масово поширилося серед фанатів і спортсменів по всьому світу як символ тріумфу та радості.

Зазначимо, Усика та Роналду пов’язує особисте знайомство та дружнє спілкування. Усик розповідав, що вони познайомилися під час бою Тайсона Ф’юрі, а згодом зустрічалися в Саудівській Аравії. Роналду також запрошував Усика на тренування Аль-Насра. За словами українця, вони спілкувалися приблизно 40 хвилин про дисципліну, розвиток і життєвий шлях.

У 2025 році Усик став зірковим гостем матчу чемпіонату Саудівської Аравії між "Аль-Насром" та "Аль-Іттіфаком", перед цим, напередодні матчу, зустрівся з Роналду, який виступає за "Аль-Наср".

У день матчу, Усик отримав від "Аль-Наср" футболку клубу з №17 та прізвищем, а також виконав традиційне святкування Роналду.

Нагадаємо

Український боксер Олександр Усик разом з дружиною Катериною відвідує Лондон, де навпроти автосалону Bentley записав звернення до промоутера Френка Уоррена, запитавши його, де його обіцяна автівка за перемогу над Даніелем Дюбуа.