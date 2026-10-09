“У нас була угода. Де мій Bentley” - Усик у Лондоні звернуся до промоутера Френка Уоррена
Київ • УНН
У Лондоні Олександр Усик звернувся до Френка Уоррена та запитав, де Bentley за перемогу над Даніелем Дюбуа. Мета поїздки боксера невідома.
Український боксер Олександр Усик разом з дружиною Катериною відвідує Лондон, де навпроти автосалону Bentley записав звернення до промоутера Френка Уоррена, запитавши його, де його обіцяна автівка за перемогу над Даніелем Дюбуа, пише УНН.
Деталі
Усик, який з дружиною Катериною перебуває у Лондоні, записав звернення до промоутера Френка Уоррена навпроти автосалону Bentley.
"Гей, друже. Ми домовлялися, у нас була угода. Де мій Bentley?", - звернувся до Уоррена Усик.
Справа у тому, що у минулому році перед боєм із Даніелем Дюбуа Усик розповів, що промоутер Френк Уоррен пообіцяв подарувати йому розкішне авто у разі перемоги.
"Френк Уоррен сказав мені, що коли я поб'ю Даніеля Дюбуа, він купить мені Bentley. Він казав, що коли я здобуду перемогу над Дюбуа, він зробить мені подарунок. Я подумав - добре. Кермо з правого боку - це не проблема для мене, я пристосуюся", - казав Усик.
У липні минулого року Усик на стадіоні "Уемблі" у п’ятому раунді відправив в нокаут британця Даніеля Дюбуа, таким чином вигравши поєдинок.
Усик у п’ятому раунді переміг Дюбуа нокаутом і став абсолютним чемпіоном світу (відео)20.07.25, 00:47 • 151017 переглядiв
Потім Усик виклав фото з автомобілем, проте невідомо, чи це була автівка, яку Уоррен пообіцяв Усику.
Зазначимо, Усик не розкриває мету поїздки до Лондона, проте, ймовірно, планує відвідати бій-реванш між Даніелем Дюбуа та Фабіо Вордлі, який відбудеться 17 жовтня на арені O2 у Лондоні.
“Я йду за тобою, жалюгідне пузо” - Усик відповів Ф’юрі на пропозицію бою08.09.26, 20:59 • 3635 переглядiв