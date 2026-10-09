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“У нас була угода. Де мій Bentley” - Усик у Лондоні звернуся до промоутера Френка Уоррена

Київ • УНН

 • 2798 перегляди

У Лондоні Олександр Усик звернувся до Френка Уоррена та запитав, де Bentley за перемогу над Даніелем Дюбуа. Мета поїздки боксера невідома.

“У нас була угода. Де мій Bentley” - Усик у Лондоні звернуся до промоутера Френка Уоррена
Фото: Fb-сторінка Олександра Усика

Український боксер Олександр Усик разом з дружиною Катериною відвідує Лондон, де навпроти автосалону Bentley записав звернення до промоутера Френка Уоррена, запитавши його, де його обіцяна автівка за перемогу над Даніелем Дюбуа, пише УНН

Деталі 

Усик, який з дружиною Катериною перебуває у Лондоні, записав звернення до промоутера Френка Уоррена навпроти автосалону Bentley. 

"Гей, друже. Ми домовлялися, у нас була угода. Де мій Bentley?", - звернувся до Уоррена Усик. 

Справа у тому, що у минулому році перед боєм із Даніелем Дюбуа Усик розповів, що промоутер Френк Уоррен пообіцяв подарувати йому розкішне авто у разі перемоги. 

"Френк Уоррен сказав мені, що коли я поб'ю Даніеля Дюбуа, він купить мені Bentley. Він казав, що коли я здобуду перемогу над Дюбуа, він зробить мені подарунок. Я подумав - добре. Кермо з правого боку - це не проблема для мене, я пристосуюся", - казав Усик. 

У липні минулого року Усик на стадіоні "Уемблі" у п’ятому раунді відправив в нокаут британця Даніеля Дюбуа, таким чином вигравши поєдинок.

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Потім Усик виклав фото з автомобілем, проте невідомо, чи це була автівка, яку Уоррен пообіцяв Усику. 

Зазначимо, Усик не розкриває мету поїздки до Лондона, проте, ймовірно, планує відвідати бій-реванш між Даніелем Дюбуа та Фабіо Вордлі, який відбудеться 17 жовтня на арені O2 у Лондоні.

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Павло Башинський

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Лондон