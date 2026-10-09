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"У нас была сделка. Где мой Bentley?" — Усик в Лондоне обратился к промоутеру Фрэнку УорренуPhotoVideo14:03 • 3974 просмотра
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"У нас была сделка. Где мой Bentley?" — Усик в Лондоне обратился к промоутеру Фрэнку Уоррену

Киев • УНН

 • 3972 просмотра

В Лондоне Александр Усик обратился к Фрэнку Уоррену и спросил, где Bentley за победу над Даниэлем Дюбуа. Цель поездки боксёра неизвестна.

"У нас была сделка. Где мой Bentley?" — Усик в Лондоне обратился к промоутеру Фрэнку Уоррену
Фото: Fb-страница Александра Усика

Украинский боксер Александр Усик вместе с женой Екатериной посещает Лондон, где напротив автосалона Bentley записал обращение к промоутеру Фрэнку Уоррену, спросив его, где его обещанный автомобиль за победу над Даниэлем Дюбуа, пишет УНН

Детали 

Усик, который вместе с женой Екатериной находится в Лондоне, записал обращение к промоутеру Фрэнку Уоррену напротив автосалона Bentley. 

"Эй, друг. Мы договаривались, у нас была сделка. Где мой Bentley?" — обратился к Уоррену Усик. 

Дело в том, что в прошлом году перед боем с Даниэлем Дюбуа Усик рассказал, что промоутер Фрэнк Уоррен пообещал подарить ему роскошный автомобиль в случае победы. 

"Фрэнк Уоррен сказал мне, что, когда я побью Даниэля Дюбуа, он купит мне Bentley. Он сказал, что, когда я одержу победу над Дюбуа, он сделает мне подарок. Я подумал — хорошо. Руль с правой стороны — для меня это не проблема, я приспособлюсь", — говорил Усик. 

В июле прошлого года Усик на стадионе "Уэмбли" в пятом раунде отправил в нокаут британца Даниэля Дюбуа, таким образом выиграв поединок.

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Затем Усик выложил фото с автомобилем, однако неизвестно, была ли это машина, которую Уоррен обещал Усику. 

Отметим, Усик не раскрывает цель поездки в Лондон, однако, вероятно, планирует посетить бой-реванш между Даниэлем Дюбуа и Фабио Уордли, который состоится 17 октября на арене O2 в Лондоне.

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