"У нас была сделка. Где мой Bentley?" — Усик в Лондоне обратился к промоутеру Фрэнку Уоррену
Киев • УНН
В Лондоне Александр Усик обратился к Фрэнку Уоррену и спросил, где Bentley за победу над Даниэлем Дюбуа. Цель поездки боксёра неизвестна.
Украинский боксер Александр Усик вместе с женой Екатериной посещает Лондон, где напротив автосалона Bentley записал обращение к промоутеру Фрэнку Уоррену, спросив его, где его обещанный автомобиль за победу над Даниэлем Дюбуа, пишет УНН.
Детали
Усик, который вместе с женой Екатериной находится в Лондоне, записал обращение к промоутеру Фрэнку Уоррену напротив автосалона Bentley.
"Эй, друг. Мы договаривались, у нас была сделка. Где мой Bentley?" — обратился к Уоррену Усик.
Дело в том, что в прошлом году перед боем с Даниэлем Дюбуа Усик рассказал, что промоутер Фрэнк Уоррен пообещал подарить ему роскошный автомобиль в случае победы.
"Фрэнк Уоррен сказал мне, что, когда я побью Даниэля Дюбуа, он купит мне Bentley. Он сказал, что, когда я одержу победу над Дюбуа, он сделает мне подарок. Я подумал — хорошо. Руль с правой стороны — для меня это не проблема, я приспособлюсь", — говорил Усик.
В июле прошлого года Усик на стадионе "Уэмбли" в пятом раунде отправил в нокаут британца Даниэля Дюбуа, таким образом выиграв поединок.
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Затем Усик выложил фото с автомобилем, однако неизвестно, была ли это машина, которую Уоррен обещал Усику.
Отметим, Усик не раскрывает цель поездки в Лондон, однако, вероятно, планирует посетить бой-реванш между Даниэлем Дюбуа и Фабио Уордли, который состоится 17 октября на арене O2 в Лондоне.
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