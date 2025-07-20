Усик в пятом раунде победил Дюбуа нокаутом и стал абсолютным чемпионом мира (видео)

Украинский боксер, чемпион WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик на стадионе "Уэмбли" в пятом раунде отправил в нокаут британца Даниэля Дюбуа, таким образом выиграв поединок, передает УНН.

Детали

В первом раунде Усик нанес несколько точных ударов с левой, а также мощный джеб.

Второй раунд активно начал Дюбуа, пытаясь наносить Усику удары. В частности, Усик пропустил один джеб, однако под конец раунда начал проводить свои атаки, в частности вытянув на себя Дюбуа, и нанеся ответный удар.

В третьем раунде в моменте Дюбуа зажал Усика к канатам, однако украинец нанес удар Дюбуа в голову, однако британец дважды нанес удар по корпусу Усика.

Четвертый раунд начался более-менее спокойно, Дюбуа пытался зажать в канаты Усика, но украинцу удавалось вырываться. Усик работает вторым номером, пытаясь найти слабое место британца.

Однако уже в пятом раунде Усик нанес два мощных удара, отправив Дюбуа в нокдаун, а уже вскоре Усик отправил Дюбуа в нокаут.

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