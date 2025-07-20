Усик в пятом раунде победил Дюбуа нокаутом и стал абсолютным чемпионом мира (видео)
Киев • УНН
Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, победив Даниэля Дюбуа. Бой состоялся 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
Украинский боксер, чемпион WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик на стадионе "Уэмбли" в пятом раунде отправил в нокаут британца Даниэля Дюбуа, таким образом выиграв поединок, передает УНН.
Детали
В первом раунде Усик нанес несколько точных ударов с левой, а также мощный джеб.
Второй раунд активно начал Дюбуа, пытаясь наносить Усику удары. В частности, Усик пропустил один джеб, однако под конец раунда начал проводить свои атаки, в частности вытянув на себя Дюбуа, и нанеся ответный удар.
В третьем раунде в моменте Дюбуа зажал Усика к канатам, однако украинец нанес удар Дюбуа в голову, однако британец дважды нанес удар по корпусу Усика.
Четвертый раунд начался более-менее спокойно, Дюбуа пытался зажать в канаты Усика, но украинцу удавалось вырываться. Усик работает вторым номером, пытаясь найти слабое место британца.
Однако уже в пятом раунде Усик нанес два мощных удара, отправив Дюбуа в нокдаун, а уже вскоре Усик отправил Дюбуа в нокаут.
Усик – Дюбуа 2: текстовая трансляция боя за звание абсолютного чемпиона мира19.07.25, 20:36 • 25836 просмотров