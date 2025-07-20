Усик у п’ятому раунді переміг Дюбуа нокаутом і став абсолютним чемпіоном світу (відео)

Український боксер, чемпіон WBA, WBO, WBC, IBO Олександр Усик на стадіоні "Уемблі" у п’ятому раунді відправив в нокаут британця Даніеля Дюбуа, таким чином вигравши поєдинок, передає УНН.

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У першому раунді Усик наніс кілька влучних ударів з лівої, а також потужний джеб.

Другий раунд активно розпочав Дюбуа, намагаючись наносити Усику удари. Зокрема, Усик пропустив один джеб, проте під кінець раунду почав проводити свої атаки, зокрема витягнувши на себе Дюбуа, та завдавши удару у відповідь.

В третьому раунді в моменті Дюбуа затис Усика до канатів, проте українець завдав удару Дюбуа в голову, однак британець двічі завдав удару по корпусу Усика.

Четвертий раунд розпочався більш-менш спокійно, Дюбуа намагався затиснути в канати Усика, але українцю вдавалося вириватися. Усик працює другим номером, намагаючись знайти слабке місце британця.

Проте вже у п’ятому раунді Усик наніс два потужних удари, відправивши Дюбуа в нокдаун, а вже згодом Усик відправив Дюбуа в нокаут.

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