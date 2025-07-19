Усик – Дюбуа 2: текстова трансляція бою за звання абсолютного чемпіона світу

УНН починає текстову онлайн трансляцію чемпіонського бою українця Олександра Усика проти британця Даніеля Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.

Українець захищатиме пояси WBA, WBC та WBO та спробує повернути собі титул IBF, який був змушений зробити вакантним - він належить Дюбуа.

22:50

Підготовка до божевілля: в мережі публікують відео підготовки до бою між Усиком і Дюбуа.

Зокрема, Усик в Instagram виставив stories, на якій видно прапори України та 77-мої окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади. Сам же Олександр перед боєм читав книжку.

Окрім того, на поєдинок очікують і на фронті, в тому числі підрозділ "Khorne Group" 116 окремої механізованої бригади.

22:35

Володар титулу IBF Даніель Дюбуа прибув на стадіон "Уемблі".

22:30

Світові зірки прибувають на стадіон "Уемблі". Зокрема, було помітно британського шеф-кухара Гордона Ремзі, боксера Хамза Шираза, голову Головного управління розваг у Саудівській Аравії Турка Алалшиха, а також поєдинок відвідає колишній промоутер Усика Олександр Красюк.

"Благослови тебе Господь, брате. Щасти тобі", - написав Красюк в Instagram.

Також на стадіон прибув актор Джейсон Стейтем.

22:00

До головного бою залишається ще два бої в андеркарді. Перед цим грузин Лаша Гурулі переміг нокаутом 5 раунді британця Джеймс Френсіса. У другому поєдинку андеркарду аравієць Ааадам Хамед переміг аргентинця Есекієля Ґреґореса.

У третьому бою український надважковаговик Владислав Сіренко поступився британцю Соломону Дакресу в андеркарді поєдинку Усик – Дюбуа.

Старт бою розпочався у рівній боротьбі, однак у наступних раундах британець включився та почав забирати раунд за раундом – працював першим номером та завдавав раз по раз влучних ударів. У підсумку – одноголосна перемога британця одноголосним рішенням суддів: 99:91, 98:92, 99:92, яка стала першою для українця у кар’єрі.

21:25

Олександр Усик вже прибув на стадіон "Уемблі", де відбудеться бій. До поєдинку залишаються лічені години.

Усик прибув на стадіон разом зі своїм талісманом - віслюком Іа, якого Усику подарувала його донька Єлизавета перед другим боєм проти Ентоні Джошуа. Іграшка була придбана у Діснейленді у Парижі, а талісманом вона стала уже після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

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