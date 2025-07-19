Українець Лапін у андеркарді переміг британця Едмондсона та захистив титул IBF International та WBA Continental

Український володар титулів IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі Даніель Лапін здобув перемогу проти Льюїса Едмондсона у андеркарді бою між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа, передає УНН.

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Боксери пройшли дистанцію у 10 раундів, а перемогу рішенням суддів здобув Лапін, який захистив титули і лишається непереможним. Водночас Едмондсон зазнав першої поразки в кар'єрі.

Лапін здобув 12-ту перемогу в професійній кар'єрі.

Нагадаємо

УНН веде текстову онлайн трансляцію чемпіонського бою українця Олександра Усика проти британця Даніеля Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.