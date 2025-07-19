Украинец Лапин в андеркарде победил британца Эдмондсона и защитил титул IBF International и WBA Continental

Украинский обладатель титулов IBF International и WBA Continental в полутяжелом весе Даниэль Лапин одержал победу над Льюисом Эдмондсоном в андеркарде боя между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа, передает УНН.

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Боксеры прошли дистанцию в 10 раундов, а победу решением судей одержал Лапин, который защитил титулы и остается непобежденным. В то же время Эдмондсон потерпел первое поражение в карьере.

Лапин одержал 12-ю победу в профессиональной карьере.

Напомним

УНН ведет текстовую онлайн трансляцию чемпионского боя украинца Александра Усика против британца Даниэля Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.