Украинец Лапин в андеркарде победил британца Эдмондсона и защитил титул IBF International и WBA Continental
Киев • УНН
Украинский боксер Даниэль Лапин одержал 12-ю победу в карьере, защитив титулы IBF International и WBA Continental в полутяжелом весе. Он победил Льюиса Эдмондсона решением судей в 10-раундовом поединке.
Украинский обладатель титулов IBF International и WBA Continental в полутяжелом весе Даниэль Лапин одержал победу над Льюисом Эдмондсоном в андеркарде боя между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа, передает УНН.
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Боксеры прошли дистанцию в 10 раундов, а победу решением судей одержал Лапин, который защитил титулы и остается непобежденным. В то же время Эдмондсон потерпел первое поражение в карьере.
Лапин одержал 12-ю победу в профессиональной карьере.
Напомним
УНН ведет текстовую онлайн трансляцию чемпионского боя украинца Александра Усика против британца Даниэля Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.