25 ноября в Украине будут действовать графики отключений — сколько придется сидеть без света
Киев • УНН
25 ноября для всех потребителей будут действовать почасовые отключения от 0,5 до 3 очередей. Причина — последствия атак на энергосистему.
Завтра в ряде областей Украины круглосуточно будут действовать графики. Как сообщили в «Укрэнерго», планируется отключать от 0,5 до 3 очередей, передает УНН.
Как 25 ноября будут действовать плановые отключения электроэнергии:
• для промышленности — графики ограничения мощности;
• для всех категорий потребителей — графики почасовых отключений (от 0.5 до 3 очередей).
Отметим, что одна очередь — это четыре часа без света, поэтому завтра отключения могут длиться от двух до 12 часов.
Причина — последствия вражеских атак на энергосистему. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть электроэнергию потребителям
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