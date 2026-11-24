Глава ВСК, народный депутат Алексей Гончаренко

23 ноября УНН получило от Национального антикоррупционного бюро ответ на запрос относительно участия директора бюро Семена Кривоноса в заседании Временной следственной комиссии ВР под председательством народного депутата Алексея Гончаренко. В ответе, в частности, говорится, что официальное приглашение им не поступало. В то же время Алексей Гончаренко предоставил УНН копию такого приглашения, официально направленного еще 19 ноября.

Секретариат ВСК направил официальное приглашение Кривоносу на заседание еще 19 ноября. Вы можете посмотреть дату письма — это указано Аппаратом Верховной Рады. Поэтому я не понимаю, зачем рассказывать, что официального приглашения не было? Если это очень быстро можно проверить. Абсолютный цирк. Почему нельзя просто прийти на заседание? Мне сложно понять, прокомментировал ситуацию народный депутат после того, как ознакомился с ответом Бюро на запрос журналистов.

Интересно, что УНН обращалось в НАБУ и 19, и 20 ноября. Ответ же датирован 23 ноября (причем концом рабочего дня). То есть у Бюро, очевидно, было время увидеть официальное письмо от ВСК.

Вместо этого в ответе говорится:

"По состоянию на момент поступления обращения в Национальное бюро не поступало официального приглашения от Председателя Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства Украины и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения (далее – ВСК) Алексея Гончаренко относительно участия Директора Национального бюро Семена Кривоноса в заседании ВСК 23 ноября 2026 года в 12:00".

Далее в своем ответе НАБУ сообщает, что с 22 по 26 ноября Кривонос будет находиться в заранее запланированной служебной командировке в Италии. Там он выступит на первом Римском форуме по вопросам верховенства права 2026 года ("Мирное, справедливое и инклюзивное будущее, основанное на верховенстве права"), который состоится 24–25 ноября в рамках ежегодного заседания Ассамблеи государств — членов Международной организации по развитию права (IDLO). А 25 ноября он также примет участие в закрытом круглом столе "От доказательств к действиям".

Контекст

18 ноября на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения выступил генерал-майор СБУ Сергей Дука. Он заявил, что дело "Карфаген-2", в котором он фигурирует, — это месть ему со стороны НАБУ и САП, и призвал вызвать на заседание ВСК руководителей антикоррупционных органов.

После этого председатель ВСК, народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что директора НАБУ Семена Кривоноса и руководителя САП Александра Клименко, детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, а также экс-руководителя СБУ Василия Малюка и экс-генпрокурора Украины Руслана Кравченко вызывают на заседание ВСК 23 ноября в 12:00.

Однако никто из приглашенных в понедельник не явился на заседание ВСК, их повторно вызывают на заседание комиссии, на этот раз им предложили самостоятельно выбрать удобную дату: 25 ноября, 7 декабря и 11 декабря.

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В СБУ объяснили неявку Малюка тем, что он находится в зоне боевых действий, а в САП сообщили, что Клименко находится в заграничной командировке. НАБУ же вообще не предоставило никаких объяснений.

В то же время, как стало известно, руководитель САП Александр Клименко направил на имя председателя ВСК Алексея Гончаренко дополнительное письмо, в котором заявил о наличии у последнего конфликта интересов. Руководитель САП объяснил это тем, что отец Алексей Костусев был осужден по делу Одесского аэропорта. Это дело вели именно прокуроры САП.

Народный депутат подчеркнул, что дело Одесского аэропорта не является предметом расследования ВСК. Комиссия хочет получить объяснения Александра Клименко относительно операции "Карфаген" и информации, которую во время предыдущего заседания комиссии озвучил генерал-майор СБУ Сергей Дука.

Кроме того, Гончаренко обратил внимание на то, что приговор его отцу был вынесен еще 12 июня 2025 года, а соглашение о признании вины, по словам народного депутата, лично согласовал Клименко. В то же время в январе 2026 года руководитель САП уже принимал участие в заседании этой же ВСК.

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