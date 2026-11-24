Председатель ВСК, депутат Алексей Гончаренко

За восемь минут до начала заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады 23 ноября руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко подписал еще одно письмо в ТСК, в котором обосновывал свою неявку якобы наличием конфликта интересов у председателя комиссии, народного депутата Алексея Гончаренко. Народный депутат подчеркнул, что ранее это обстоятельство не мешало руководителю САП участвовать в заседаниях комиссии, и обвинил Клименко в поиске поводов не отвечать на вопросы парламентариев, пишет УНН.

Гончаренко вызвал руководителей НАБУ и САП на заседание ТСК, которое было запланировано на понедельник, 23 ноября, после ряда резонансных заявлений генерал-майора СБУ Сергея Дуки, который фигурирует в деле "Карфаген-2". Клименко вместе с Кривоносом сначала сообщили журналистам о том, что не смогут прийти на заседание из-за командировки за границу, в частности в Италию, Бельгию и Японию. После этого САП направила письмо в ТСК о том, что 23 ноября в 12:00 (время, на которое было назначено заседание) у Клименко "важная международная встреча".

Детали

"А в 11:52 (23 ноября — ред.), за восемь минут до заседания, Клименко подписал ЕЩЕ ОДНО ПИСЬМО. На шесть страниц. О том, что у меня конфликт интересов. Потому что мой отец, Алексей Костусев, осужден по делу об Одесском аэропорте. И поэтому, мол, прийти на ТСК руководитель САП не может", — сообщил Гончаренко.

Нардеп подчеркнул, что дело Одесского аэропорта не является предметом расследования ТСК. Комиссия хочет получить объяснения Александра Клименко относительно операции "Карфаген" и информации, которую во время предыдущего заседания комиссии озвучил генерал-майор СБУ Сергей Дука.

Кроме того, Гончаренко обратил внимание на то, что приговор его отцу был вынесен еще 12 июня 2025 года, а соглашение о признании вины, по словам нардепа, лично согласовал Клименко. В то же время в январе 2026 года руководитель САП уже участвовал в заседании этой же ТСК.

"А теперь просто самое веселое. 15 января этого года Клименко уже сидел на заседании этой же ТСК и отвечал на мои вопросы. Приговор к тому моменту был вынесен уже семь месяцев назад. Отец у меня был тот же. Никакого конфликта он тогда не заметил. Конфликт появился ровно тогда, когда появились неудобные вопросы", — подчеркнул Гончаренко.

Гончаренко также напомнил, что еще в 2011 году, когда Одесский городской совет передал 75% аэропорта частной компании, он публично выступал против этого решения, несмотря на то, что должность городского головы тогда занимал его отец. По словам парламентария, он не общается со своим отцом уже 17 лет.

В то же время нардеп раскритиковал результаты расследования дела Одесского аэропорта антикоррупционными органами. Он отметил, что после заключения соглашений все семеро фигурантов дела остались на свободе, а частная доля в аэропорту осталась без изменений.

"А руководитель САП СОГЛАСОВАЛ СОГЛАШЕНИЕ, после которого 75% аэропорта так и остались в частных руках. Уже с печатью суда", — напомнил Гончаренко.

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Три объяснения за четыре дня

Председатель ТСК обратил внимание на то, что в течение четырех дней прозвучали три разные версии отсутствия руководителя САП на заседании парламентской комиссии.

"Посмотрите на последовательность. В пятницу руководитель САП говорит журналистам, что едет с руководителем НАБУ в командировку. В понедельник ТСК получает письмо: Клименко идет на важную международную встречу, ровно в 12:00. И в тот же день приходит второе письмо: теперь, оказывается, конфликт интересов. Три объяснения за четыре дня. И ни одно — не по существу", — написал Гончаренко.

Он подчеркнул, что именно необходимость проверить информацию, озвученную Сергеем Дукой, стала причиной вызова руководителя САП на заседание комиссии.

"Генерал Дука на заседании ТСК сказал о вас и о САП серьезные вещи. Я не знаю, правда ли это. Именно поэтому я вас и вызвал. У вас был простой выход. Прийти. Сказать: это неправда, вот документы. Всё. Вместо этого вы бегаете. И ищете не ответы, а причину их не давать", — обратился нардеп к Клименко.

По мнению Гончаренко, поведение руководителя антикоррупционной прокуратуры наносит ущерб репутации самой антикоррупционной прокуратуры.

"САП строили годами. За её независимость выходили на улицы, за неё боролись наши партнёры. Она нужна стране. Но независимость не означает неподотчётность. Когда руководитель антикоррупционной прокуратуры прячется от вопросов парламента, он вредит не мне и не ВСК. Он вредит САП", – подчеркнул председатель комиссии.

Следующие заседания ВСК запланированы на 25 ноября, 7 и 11 декабря. Гончаренко призвал Клименко выбрать любую из предложенных дат и лично ответить на вопросы членов комиссии.

"Господин Клименко, ваши прокуроры каждый день работают с людьми, которые не приходят на допрос. То больничный, то командировка, то отвод следователю. Вы лучше меня знаете, как это выглядит со стороны и что думают о таких людях", – отметил Гончаренко.

Кроме того, он обратился к журналистам и общественным активистам с призывом не оставлять без внимания неявку руководителя антикоррупционной прокуратуры на заседание парламентской комиссии.

"Если бы так бегал от парламента какой-нибудь министр или генерал, вы бы уже неделю писали об этом на первых полосах. Поэтому нельзя это пропустить. Нельзя закрывать глаза, потому что это "свои". И нельзя выбирать меньшее зло. Так это не работает. Либо правила одинаковы для всех, либо их нет ни для кого", – резюмировал Гончаренко.

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Касательно видеоматериалов об обыске у Сергея Дуки, которые накануне Гончаренко опубликовал на своём YouTube-канале, он отметил, что ВСК официально получила их от САП вместе с разрешением прокурора на распространение.

"Полное видео немного длиннее, чем то, что мы опубликовали. Мы его сократили и оставили самое интересное, по нашему мнению. Остальную часть видео ВСК сейчас исследует. Если СМИ хотят увидеть все фрагменты видео, они могут обратиться к нам", – сообщил нардеп.

Следует отметить, что помимо Александра Клименко на заседание ВСК вызваны директор НАБУ Семён Кривонос, экс-глава СБУ Василий Малюк, экс-генпрокурор Руслан Кравченко, детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов.