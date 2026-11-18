Генерал-майор СБУ Сергей Дука

Генерал-майор Службы безопасности Украины Сергей Дука во время своего выступления на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства в сфере обороны и антикоррупционного законодательства заявил, что, несмотря на заявления о его якобы причастности к преступной организации, объявленное ему подозрение не содержит ни одного преступления, которое ему инкриминировали, сообщает УНН.

По словам Дуки, его история — это пример того, как действуют антикоррупционные органы, создавая видимость якобы выявления "суперкоррупционеров". Таким образом либо создаются рычаги влияния на человека, либо же его "стирают" ещё до официального приговора суда.

Дука высказал мнение, что НАБУ и САП стали рычагами влияния на руководство государства.

"Я очень хорошо отношусь к президенту Украины. Я считаю, что этот человек, благодаря которому мы до сих пор имеем возможность обороняться, имеем возможность защищать наши города от вражеских воздушных атак, но в то же время на него, кроме внешнего давления, оказывается внутреннее давление", — заявил генерал Дука на заседании ВСК.

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По его мнению, сначала идёт "прогрев" и привлечение внимания к какой-то теме. Он отметил, что публике демонстрируется проведение хорошо срежиссированных реализаций.

"Хорошо срежиссированные, очень дорогостоящие… Но какое у них продолжение?" — отметил Дука.

Он обратил внимание, что появляется информация о причастности к тому или иному преступлению каких-то близких лиц либо иная информация. Однако после этого по этой информации не совершаются никакие процессуальные действия, подозрения не объявляются. Подобное Дука считает созданием рычагов влияния на руководство государства, в частности и на Президента Украины.

В то же время на своём примере Дука объяснил, что, по его мнению, для создания таких рычагов влияния лицо не обязательно должно быть причастно к совершению преступлений.

Пока я лично не столкнулся с материалами НАБУ, я думал, что они действительно работают. А когда я, генерал-майор Службы безопасности Украины, в один день стал участником преступной организации, не совершив ни одного преступления, мне это не инкриминируют. То есть я участник преступной организации, не совершив ни одного преступления. В моём подозрении нет… , — объяснил генерал.

На вопрос председателя ВСК Алексея Гончаренко о том, имеет ли он в виду, что антикоррупционные органы могут сфальсифицировать дело, генерал Дука ответил: "Я уверен в этом".

"Я просто сам прошёл этот путь. Я знаю, что они (НАБУ и САП — ред.) делают", — уточнил генерал-майор Сергей Дука.

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Он также отметил, что громкими обвинительными заявлениями, за которыми может и не последовать приговор суда, они фактически "стирают" человека, которого обвинили в совершении того или иного преступления.

"А какое количество у них (по делам НАБУ и САП — ред.) судебных приговоров? Очень маленькое", — добавил Дука.

Вся эта картина с якобы выявлением "суперкоррупционеров", по мнению Дуки, создаётся для дестабилизации и ослабления переговорных позиций Украины на международной арене.

Дука соглашается, что для Украины важным является верховенство права, но если есть факты, то их нужно расследовать — то есть антикоррупционные органы должны делать свою работу, а не снимать фильмы.

Генерал Дука в этом контексте задал риторический вопрос: "Что для вас важнее — патроны на поле боя или фильм "Карфаген 1" либо "Карфаген 2"?"

Напомним

4 ноября НАБУ и САП объявили о разоблачении предположительно преступной организации, участников которой подозревают в систематическом предоставлении неправомерной выгоды высокопоставленным должностным лицам правоохранительных органов за беспрепятственную деятельность мошеннических кол-центров и других незаконных бизнесов.

Одним из фигурантов операции "Карфаген" стал генерал-майор СБУ Сергей Дука. Ему инкриминируют участие в преступной организации. Сам генерал свою вину отрицает.

6 ноября Высший антикоррупционный суд избрал Сергею Дуце меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 65 млн грн. Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры настаивали на значительно большей сумме — 100 млн грн.

Сам генерал-майор во время судебного заседания заявил, что не имеет возможности самостоятельно внести такой залог, и отрицал намерение скрываться от следствия.

После решения суда сотрудники СБУ начали собирать средства в поддержку генерал-майора. 13 ноября необходимая сумма залога была собрана, и Сергея Дуцу освободили из СИЗО. Накануне выхода из СИЗО поддержку Сергею Дуце выразили и сотрудники СБУ, которые защищают независимость Украины на фронте. Они записали видеообращение к генералу, в котором сообщили, что присоединились к сбору средств на залог непосредственно с передовой.