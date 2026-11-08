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НАБУ просто сняло красивый фильм: в подозрении генералу Дуце нет обвинений во взяточничестве, пытках или торговле наркотиками — адвокат

Киев • УНН

 • 222 просмотра

Адвокат заявил, что Дуце инкриминируют только участие в преступной организации. Он раскритиковал доказательства и представление НАБУ в суде.

НАБУ просто сняло красивый фильм: в подозрении генералу Дуце нет обвинений во взяточничестве, пытках или торговле наркотиками — адвокат

НАБУ в своем подозрении генералу Сергею Дуке не вменяет ни одного из преступлений, которые показало в своем фильме: ни взяточничества, ни пыток, ни наркоторговли. Единственная статья, по которой его подозревают, касается участия в преступной организации с использованием служебного положения. Об этом заявил адвокат генерала Юрий Сухов, который проанализировал материалы подозрения, пишет УНН.

По словам защитника, в деле нет конкретных доказательств того, что Дука сознательно вступил в преступную организацию.

Если Сергей Дука был участником преступной организации, то в чем конкретно заключалась его преступная деятельность? Ведь ни одно из продемонстрированных в фильме преступлений ему не вменяют

- отметил Сухов.

Он также поставил под сомнение отдельные эпизоды, на которых основывается подозрение. В частности, историю с арестованной криптовалютой на сумму около 2,4 млн долларов. Сторона обвинения утверждает, что Дука способствовал возвращению этих средств. Однако, как подчеркивает адвокат, арест криптовалюты не отменили, а сами средства никому не вернули.

В чем тогда преступление? А не могла ли это вообще быть оперативная разработка со стороны СБУ? Вопрос не риторический. При любых обстоятельствах прокурор не смог этого опровергнуть

- заявил защитник.

Адвокат также обратил внимание на отсутствие в подозрении конкретных фактов получения или предоставления взяток с участием его подзащитного. Отдельно Сухов подчеркнул, что знакомство с фигурантами дела, телефонные разговоры и переписка не доказывают участия человека в преступной организации.

Знал ли Сергей Дука вообще о существовании этой преступной организации, сознательно ли стал ее участником, понимал ли ее преступную цель, распределение ролей и умышленно ли выполнял отведенную ему роль? Я понимаю, что вопросы сложные, но они обязательны для уголовного производства, иначе преследование лица — такой же криминал

- подчеркнул адвокат.

По его мнению, снятый в голливудском стиле фильм НАБУ преподносит обвинения как доказанную вину еще до рассмотрения дела судом.

Громкий фильм от продюсеров НАБУ формирует в обществе впечатление доказанной вины еще до судебного разбирательства. После этого человеку избирают меру пресечения с многомиллионным залогом и уничтожают его репутацию

- подытожил Сухов.

Евгений Царенко

Криминал и ЧПМультимедиа
Фильм
Национальное антикоррупционное бюро Украины