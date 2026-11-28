В Генштабе заявили, что на Покровском направлении уничтожены 29 оккупантов
Киев • УНН
На фронте произошло 115 боевых столкновений, враг нанёс 46 авиаударов и применил более 5 тысяч дронов. На Покровском направлении уничтожены 29 оккупантов.
Всего с начала этих суток на фронте произошло 115 боевых столкновений. Как сообщили в Генштабе, на Покровском направлении украинские военные ликвидировали около 30 оккупантов, передает УНН.
Противник нанес 46 авиационных ударов, сбросил 154 управляемые авиабомбы. Кроме того, привлек для поражения 5036 дронов-камикадзе и осуществил 1564 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск
На Северо-Слободожанском направлении враг атаковал в районе Коренька, где произошло два боевых столкновения.
В течение суток на Южно-Слободожанском направлении зафиксирована одна попытка противника продвинуться возле Старицы.
На Купянском направлении Силы обороны отбили две атаки захватчиков в районе Радьковки.
На Лиманском направлении произошло четыре боевых столкновения в районах Колодезей и Лимана, один бой продолжается до сих пор.
Три атаки оккупантов отбиты на Славянском направлении в районах Ямполя, Озерного и Кривой Луки.
Поразили экспортное сердце врага: в Генштабе подтвердили атаки на нефтяные узлы в трёх регионах РФ28.11.26, 17:48 • 14937 просмотров
На Константиновском направлении наши подразделения помешали продвижению противника в 10 случаях в районах Константиновки, Долгой Балки и Степановки.
Всего восемь атак отбито на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Торецкое, Кучеров Яр, Белицкое, Черниговка, Красноподолье, Сергеевка и Новомиколаевка.
По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидированы 29 оккупантов и 21 — ранены; уничтожены девять единиц автомобильной, пять единиц специальной техники, три пункта управления беспилотными летательными аппаратами и 21 укрытие врага. Повреждены 12 единиц автомобильной техники, три пункта управления беспилотными летательными аппаратами, 127 укрытий и один склад боеприпасов противника. Уничтожены или подавлены 317 беспилотных летательных аппаратов различных типов.
На Краматорском, Александровском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.
Силы обороны нанесли удар по базе вражеского подразделения "Рубикон" в Бердянске — уничтожили десятки оккупантов28.11.26, 19:49 • 2464 просмотра