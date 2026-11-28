За несколько коротких недель мировые рынки топлива вышли из кризиса, по крайней мере пока. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

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Как пишет издание, американские водители избавились от рекордных цен на бензин, когда отправились на День благодарения, — цены упали почти до 3,50 доллара за галлон. Похожая картина наблюдается и в других странах: расходы на заправках в Европе снизились на 15% после девяти последовательных недельных падений, а цены падают от Таиланда до Малайзии. Даже рынки дизельного топлива возвращаются к почти непрерывному росту, наблюдавшемуся с начала войны с Ираном, отмечает издание.

В последние недели, пишет издание, поставки нефтепродуктов через Ормузский пролив выросли, добавив на рынок важные дополнительные баррели. Нефтеперерабатывающие заводы в других местах работают на бешеной скорости, чтобы восполнить дефицит поставок. Все это время спрос резко сокращается, и Международное энергетическое агентство прогнозирует падение потребления почти на 3 миллиона баррелей в день в этом году.

Дальнейшее высвобождение чрезвычайных запасов странами — членами МЭА, как отмечается, также частично снижает давление на топливные рынки, и европейские страны планируют выпустить по меньшей мере 15 миллионов баррелей дизельного топлива с начала ноября до конца февраля, согласно данным надзорного органа.

Эти факторы вместе ослабили давление на цены, которое спровоцировало протесты во Франции и Италии и способствовало тяжелым потерям республиканцев на промежуточных выборах в США, отмечает издание. Хотя это принесло некоторое облегчение мировой экономике, перспективы остаются неопределенными, поскольку напряженность военного времени сохраняется, указывает издание.

"Конечными движущими силами этих вещей являются события в мире, которые по своей сути непредсказуемы", — заявил на этой неделе глава Банка Англии Эндрю Бейли законодателям в Великобритании. "Если бы текущие цены оставались там, где они находятся, пик инфляции, механически, был бы ниже", — сказал он, имея в виду как цены на нефть, так и на природный газ.

Первые признаки этого облегчения появились в пятницу, 27 ноября, когда инфляция во Франции и Испании показала замедление значительно сильнее, чем ожидалось, на фоне ослабления давления на энергоносители. Цены во Франции были примерно на 0,4 процентного пункта ниже медианной оценки в опросе аналитиков Bloomberg.

Модель Bloomberg Economics показывает, что падение цен на нефть на 20 долларов может снизить индекс потребительских цен США примерно на такую же величину. Однако в последние месяцы руководители центральных банков сосредоточились на другом показателе инфляционного давления: крэк-спрэдах.

Эти показатели, измеряющие разницу между ценами на нефть и топливо, упорно оставались высокими на протяжении большей части этого года. В последние несколько недель они развернулись в обратную сторону, причем европейский бензин торгуется с наименьшей премией к нефти с 2023 года. В США и Азии эквивалентные премии на бензин и дизельное топливо находятся на многомесячных минимумах.

"Хотя цены снижаются к концу года, все еще существует угроза нового роста в 2027 году", — говорится в публикации.

Зашкаливающие крэк-спрэды стимулировали нефтеперерабатывающие заводы максимизировать производство топлива, что побудило многих отложить плановое техническое обслуживание. Некоторые аналитики предупреждают, что это может привести к большим, чем обычно, перебоям в поставках, что увеличит риск возобновления скачков цен в периоды сезонно высокого спроса.

"Следующие 40 дней будут дефляционными, особенно для бензина", — сказал Том Клоза, главный советник по вопросам энергетики Gulf Oil, в интервью Bloomberg TV. "Но будьте осторожны в 2027 году. Семена для следующего роста цен на бензин — и, возможно, для следующего роста цен на дизельное топливо — были посеяны здесь в последние несколько недель", — указал он.

Многое, отмечает издание, будет зависеть от дальнейших событий в Ормузском проливе, где в этом месяце атаки усилились, но баррели продолжают поступать. За первые 15 дней ноября с Ближнего Востока вывозилось около 5,3 миллиона баррелей топлива в день — как через Ормузский пролив, так и через порты за пределами этого узкого пути. Сейчас это всего примерно на 30% ниже довоенного уровня по сравнению с падением примерно вдвое летом.

Нефтеперерабатывающие заводы за пределами зон конфликта также увеличили производство. На прошлой неделе нефтеперерабатывающие заводы на побережье Мексиканского залива в США перерабатывали рекордные 9,8 миллиона баррелей нефти в день. Заводы в шести южных штатах США перерабатывали примерно столько же нефти, сколько перерабатывал бы весь Ближний Восток в нормальных обстоятельствах.

Неопределенность окружает спрос, который в этом году продемонстрировал самое стремительное падение со времен пандемии 2020 года. Поскольку покупатели испытывали давление на протяжении большей части года, недавнее снижение цен демонстрирует признаки оживления потребления.

В Европе торговля мазутом в Германии выросла после того, как потребители воздерживались от покупок на протяжении большей части года из-за высоких цен. По мере того как топливо дешевеет, возобновление покупок может помочь ограничить дальнейшее снижение цен.

"Водители почувствуют облегчение, узнав, что цена на бензин теперь снизилась", — сказал Саймон Уильямс, руководитель отдела политики британской автомобильной группы RAC. Он добавил, что стоимость заправки семейного автомобиля в стране снизилась на 9 фунтов стерлингов (11,82 доллара США) с начала октября.

Недавнее снижение цен на нефть означает, что "на автозаправочных станциях страны ожидается дальнейшее снижение", сказал он.

Ситуация в Украине

На украинских АЗС также фиксируются обвалы цен — в некоторых случаях в субботу, 28 ноября, — на 4–6 гривен за литр.

Цены на топливо резко пошли вниз - сколько стоят бензин, дизель и автогаз 28 ноября