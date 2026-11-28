В России набирает обороты кризис индустрии ночных развлечений — владельцы клубов массово закрывают заведения из-за падения спроса, роста налогов, арендных ставок и расходов на персонал. Об этом сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

Подробности

С начала полномасштабной войны против Украины в 19 российских городах прекратили работу более 40 известных ночных клубов, причем как минимум 16 из них закрылись в 2026 году.

Количество ночных клубов в москве за год сократилось на 8,5%, а в российских городах-миллионниках — на 4%. Закрываются даже заведения, которые работали десятилетиями, тогда как Кострома и вовсе осталась без ночных клубов.

У людей просто нет денег ходить на дискотеки, они берегут их для чего-то другого — объяснила владелица московских баров катерина бокучава.

Прибыли обваливаются, а силовики устраивают рейды

Чистая прибыль компании, управлявшей московским клубом Gazgolder, за 2025 год сократилась в 7 раз. Владельцы другого известного заведения Powerhouse перед закрытием даже объявили сбор пожертвований из-за огромных долгов.

Дополнительной проблемой стали регулярные рейды российских силовиков. Опасаясь срыва вечеринок, некоторые организаторы даже перестали публично анонсировать мероприятия.

Кризис также охватил ресторанный бизнес. Количество баров в москве за год сократилось на 14%, а всего в России за январь—сентябрь ликвидировали 28 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей в сфере общественного питания — на 15% больше, чем годом ранее.

Лавров заявил, что россияне готовы и дальше терпеть из-за войны, но соцопросы свидетельствуют об обратном