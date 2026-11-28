россиянам уже не до развлечений — в стране массово закрываются ночные клубы из-за нехватки денег у населения
Киев • УНН
В 19 городах России закрыли более 40 ночных клубов, а в Москве их количество сократилось на 8,5%. Причины — нехватка денег, расходы и рейды.
В России набирает обороты кризис индустрии ночных развлечений — владельцы клубов массово закрывают заведения из-за падения спроса, роста налогов, арендных ставок и расходов на персонал. Об этом сообщает The Moscow Times, пишет УНН.
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С начала полномасштабной войны против Украины в 19 российских городах прекратили работу более 40 известных ночных клубов, причем как минимум 16 из них закрылись в 2026 году.
Количество ночных клубов в москве за год сократилось на 8,5%, а в российских городах-миллионниках — на 4%. Закрываются даже заведения, которые работали десятилетиями, тогда как Кострома и вовсе осталась без ночных клубов.
У людей просто нет денег ходить на дискотеки, они берегут их для чего-то другого
Прибыли обваливаются, а силовики устраивают рейды
Чистая прибыль компании, управлявшей московским клубом Gazgolder, за 2025 год сократилась в 7 раз. Владельцы другого известного заведения Powerhouse перед закрытием даже объявили сбор пожертвований из-за огромных долгов.
Дополнительной проблемой стали регулярные рейды российских силовиков. Опасаясь срыва вечеринок, некоторые организаторы даже перестали публично анонсировать мероприятия.
Кризис также охватил ресторанный бизнес. Количество баров в москве за год сократилось на 14%, а всего в России за январь—сентябрь ликвидировали 28 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей в сфере общественного питания — на 15% больше, чем годом ранее.
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