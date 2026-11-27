Лавров заявил, что россияне готовы и дальше терпеть из-за войны, но соцопросы свидетельствуют об обратном
Киев • УНН
Лавров заявил, что россияне готовы и дальше терпеть трудности из-за войны. В то же время 65% опрошенных поддерживают мирные переговоры, а 26% — боевые действия.
Министр иностранных дел рф сергей лавров заявил, что россияне готовы и дальше переносить трудности, связанные с войной против Украины, несмотря на рост поддержки мирных переговоров среди населения. Об этом сообщает The Moscow Times, пишет УНН.
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Во время встречи с участниками программы "Диалог во имя будущего" глава российского МИД заявил, что граждане рф якобы привыкли к различным испытаниям.
Мы люди, которые привыкли к различным испытаниям. Наш народ эти испытания выдерживал, выдерживает и обязательно так же будет поступать впредь
Он в очередной раз назвал российское вторжение в Украину "вынужденным", переложил ответственность за отсутствие прогресса в мирных переговорах на европейские страны и раскритиковал их призывы к прекращению огня.
Чего на самом деле хотят россияне
Заявления лаврова прозвучали на фоне результатов социологических опросов, свидетельствующих о росте усталости россиян от войны.
По данным "Левада-центра", 65% опрошенных поддерживают мирные переговоры с Украиной, тогда как за продолжение боевых действий выступают лишь 26%.
Ухудшается и материальное положение населения. В октябре 30% участников опроса Фонда общественного мнения признали, что их расходы превышают доходы.
Стоит отметить, что накануне полномасштабного вторжения в 2022 году сам лавров заверял, что россия не планирует войны против Украины, а сообщения о подготовке вторжения называл "полной дезинформацией".
"Война всех достала": более половины россиян утратили уверенность в будущем — опрос14.11.26, 01:37 • 6277 просмотров