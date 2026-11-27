Министр иностранных дел рф сергей лавров заявил, что россияне готовы и дальше переносить трудности, связанные с войной против Украины, несмотря на рост поддержки мирных переговоров среди населения. Об этом сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

Подробности

Во время встречи с участниками программы "Диалог во имя будущего" глава российского МИД заявил, что граждане рф якобы привыкли к различным испытаниям.

Мы люди, которые привыкли к различным испытаниям. Наш народ эти испытания выдерживал, выдерживает и обязательно так же будет поступать впредь – заявил лавров.

Он в очередной раз назвал российское вторжение в Украину "вынужденным", переложил ответственность за отсутствие прогресса в мирных переговорах на европейские страны и раскритиковал их призывы к прекращению огня.

Чего на самом деле хотят россияне

Заявления лаврова прозвучали на фоне результатов социологических опросов, свидетельствующих о росте усталости россиян от войны.

По данным "Левада-центра", 65% опрошенных поддерживают мирные переговоры с Украиной, тогда как за продолжение боевых действий выступают лишь 26%.

Ухудшается и материальное положение населения. В октябре 30% участников опроса Фонда общественного мнения признали, что их расходы превышают доходы.

Стоит отметить, что накануне полномасштабного вторжения в 2022 году сам лавров заверял, что россия не планирует войны против Украины, а сообщения о подготовке вторжения называл "полной дезинформацией".

"Война всех достала": более половины россиян утратили уверенность в будущем — опрос