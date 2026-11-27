Міністр закордонних справ рф сергій лавров заявив, що росіяни готові й надалі переносити труднощі, пов'язані з війною проти України, попри зростання підтримки мирних переговорів серед населення. Про це повідомляє The Moscow Times, пише УНН.

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Під час зустрічі з учасниками програми "Діалог в ім'я майбутнього" очільник російського мзс заявив, що громадяни рф нібито звикли до різноманітних випробувань.

Ми люди, які звикли до різних випробувань. Наш народ ці випробування витримував, витримує й обов'язково так само чинитиме надалі – заявив лавров.

Він вкотре назвав російське вторгнення в Україну "вимушеним", переклав відповідальність за відсутність прогресу в мирних переговорах на європейські країни та розкритикував їхні заклики до припинення вогню.

Чого насправді хочуть росіяни

Заяви лаврова пролунали на тлі результатів соціологічних опитувань, які свідчать про зростання втоми росіян від війни.

За даними "Левада-центру", 65% опитаних підтримують мирні переговори з Україною, тоді як за продовження бойових дій виступають лише 26%.

Погіршується й матеріальне становище населення. У жовтні 30% учасників опитування Фонду громадської думки визнали, що їхні витрати перевищують доходи.

Варто зазначити, що напередодні повномасштабного вторгнення у 2022 році сам лавров запевняв, що росія не планує війни проти України, а повідомлення про підготовку вторгнення називав "повною дезінформацією".

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