"Війна всіх дістала": понад половина росіян втратили впевненість у майбутньому – опитування
Київ • УНН
52% росіян із тривогою дивляться у майбутнє, а 65% підтримують мирні переговори. Економічні труднощі посилюють суспільне невдоволення.
У росії вперше з 2022 року песимістичні настрої щодо майбутнього переважають над оптимістичними. Понад половина росіян із тривогою дивляться на власне майбутнє та перспективи країни, а майже дві третини виступають за початок мирних переговорів щодо війни проти України. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на дослідження "Левада-центру", пише УНН.
Деталі
Згідно з жовтневим опитуванням, 52% росіян дивляться у майбутнє переважно із занепокоєнням та побоюваннями. Вперше за останні 4 роки тривожні настрої переважили впевненість і спокій.
Однією з причин соціологи називають втому від затяжної війни, завершення якої росіяни не бачать.
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Росіяни дедалі частіше виступають за переговори
За результатами іншого жовтневого опитування "Левада-центру", 65% респондентів підтримують початок мирних переговорів замість продовження бойових дій. Із них 35% однозначно виступають за переговори, ще 30% – радше підтримують такий крок.
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Політологиня Катерина Шульман, аналізуючи суспільні настрої, зазначала, що дедалі більше росіян прагнуть миру майже на будь-яких умовах.
Водночас соціологи звертають увагу, що війна дедалі сильніше впливає на повсякденне життя населення. Удари українських безпілотників по нафтопереробних підприємствах спричинили паливну кризу, а атаки на інші об'єкти призвели до перебоїв у роботі окремих сервісів.
Економічні проблеми посилюють тривогу
За даними росстату, реальні наявні доходи росіян за січень-вересень 2026 року зросли лише на 3%, тоді як за аналогічний період попереднього року зростання становило 8,3%.
Крім того, у жовтні 30% опитаних Фондом громадської думки повідомили, що протягом останнього року їхні витрати перевищували доходи.
На тлі фінансових труднощів частина населення почала витрачати заощадження. За даними Агентства зі страхування вкладів, за 9 місяців 2026 року обсяг банківських вкладів розміром до 1 млн рублів скоротився на 8,1%.
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