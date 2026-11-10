У росії планують підвищити штрафи для бізнесу в 5 разів на тлі рекордних військових витрат і дефіциту бюджету

У росії готуються суттєво підвищити штрафи за економічні злочини, зокрема для підприємців та компаній. За окремі порушення суми стягнень зростуть у 5 разів, тоді як уряд планує отримати рекордні 1,7 трлн рублів від штрафів протягом 2026–2029 років. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на "Інтерфакс" та бюджетні документи, пише УНН.

Деталі

Комітет держдуми рф 9 листопада рекомендував ухвалити у другому читанні урядовий законопроєкт, який передбачає посилення покарань за понад 30 видів економічних злочинів.

Зокрема, максимальний штраф за незаконне підприємництво без реєстрації або ліцензії пропонують збільшити з 300 тисяч до 1,5 млн рублів. За аналогічне порушення, вчинене групою осіб, – із 500 тисяч до 2,5 млн рублів.

Які ще штрафи зростуть

За ухилення компаній від сплати податків максимальний штраф може зрости до 1,5 млн рублів, за порушення авторських прав – до 1 млн, а за виготовлення фальшивих грошей у великому розмірі або групою осіб – до 5 млн рублів.

У російському мін'юсті необхідність змін пояснюють тим, що деякі штрафи не переглядали понад 20 років.

Скільки грошей росія хоче отримати

У 2027–2029 роках російський уряд розраховує зібрати понад 1,3 трлн рублів штрафів, а разом із 2026 роком – рекордні 1,7 трлн рублів.

Водночас значну частину федерального бюджету поглинає війна проти України. Лише на статтю "Національна оборона" протягом наступних 3 років передбачено понад 50 трлн рублів.

Сукупний дефіцит російського бюджету за 2027–2029 роки прогнозують на рівні майже 15,8 трлн рублів.

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