Російська економіка демонструє дедалі виразніші ознаки кризи: вперше за п’ять років Мінекономрозвитку рф прогнозує спад промислового виробництва за підсумками року. Переведення економіки на воєнні рейки не виправдало очікувань Кремля — скорочуються виробництво, доходи регіонів і внутрішній попит. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки, пише УНН.

Міністерство економічного розвитку рф уперше за останні п’ять років офіційно зафіксувало спад промисловості. За підсумками 2026 року очікується падіння на 0,2% замість прогнозованого зростання на 0,6%. За 8 місяців поточного року цей показник зупинився на нульовій позначці, а в серпні просів на 0,8% рік до року. Така негативна динаміка стала прямим наслідком переведення кремлем російської економіки на "воєнні рейки - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ключовим чинником стало стискання внутрішнього попиту, спричинене високою інфляцією, валютними коливаннями та дорогими запозиченнями. Водночас через скорочення держоборонного замовлення на тлі економічної кризи відбувається згортання виробництва і на підприємствах ВПК, що (за обіцянками і розрахунками москви) мали б підтримати загальну ситуацію в країні.

Найбільших втрат зазнали галузі, що напряму залежать від споживчої активності та кредитування: автопром, будівництво, агропром і хімічна промисловість. Скорочення доходів перетворює регіони на дотаційні, що додатково б’є по купівельній спроможності населення. На сьогодні 65 суб’єктів рф не спроможні забезпечити себе без допомоги центру та є дотаційними, і лише 24 залишаються донорами.

Загалом російська металургія втратила 5,2% від загальних обсягів, хімічні підприємства – 3%, швейні виробництва – 4,2%, випуск ліфтів знизився на 20%, а вантажних залізничних вагонів – на 30%. Виробництво нафтопродуктів скорочується третій місяць поспіль, а видобуток нафти до кінця року може впасти до мінімуму за останні 17 років.

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