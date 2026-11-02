Российская экономика демонстрирует всё более явные признаки кризиса: впервые за пять лет Минэкономразвития РФ прогнозирует спад промышленного производства по итогам года. Перевод экономики на военные рельсы не оправдал ожиданий Кремля — сокращаются производство, доходы регионов и внутренний спрос. Об этом сообщает Служба внешней разведки, пишет УНН.

Министерство экономического развития РФ впервые за последние пять лет официально зафиксировало спад промышленности. По итогам 2026 года ожидается падение на 0,2% вместо прогнозировавшегося роста на 0,6%. За 8 месяцев текущего года этот показатель остановился на нулевой отметке, а в августе просел на 0,8% год к году. Такая негативная динамика стала прямым следствием перевода Кремлём российской экономики на "военные рельсы - говорится в сообщении.

Отмечается, что ключевым фактором стало сжатие внутреннего спроса, вызванное высокой инфляцией, валютными колебаниями и дорогими заимствованиями. В то же время из-за сокращения государственного оборонного заказа на фоне экономического кризиса происходит сворачивание производства и на предприятиях ВПК, которые (согласно обещаниям и расчётам Москвы) должны были поддержать общую ситуацию в стране.

Наибольшие потери понесли отрасли, напрямую зависящие от потребительской активности и кредитования: автопром, строительство, агропромышленность и химическая промышленность. Сокращение доходов превращает регионы в дотационные, что дополнительно бьёт по покупательной способности населения. На сегодняшний день 65 субъектов РФ не способны обеспечить себя без помощи центра и являются дотационными, и лишь 24 остаются донорами.

В целом российская металлургия потеряла 5,2% от общих объёмов, химические предприятия — 3%, швейные производства — 4,2%, выпуск лифтов снизился на 20%, а грузовых железнодорожных вагонов — на 30%. Производство нефтепродуктов сокращается третий месяц подряд, а добыча нефти к концу года может упасть до минимума за последние 17 лет.

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