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Если директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос и руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко проигнорируют вызов Временной следственной комиссии Верховной Рады без уважительных причин, это может нанести репутационный ущерб не только им лично, но и антикоррупционным органам, которые они возглавляют. Отказ отвечать на вопросы парламентариев лишь усилит общественное недоверие и породит новые подозрения. Обязанность свидетельствовать на ВСК также распространяется на детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, экс-главу СБУ Василия Малюка и экс-генпрокурора Руслана Кравченко. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил бывший прокурор САП, адвокат Станислав Броневицкий.

Детали

ВСК по вопросам расследования возможных нарушений законодательства в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод человека во время военного положения вызвала руководителей НАБУ и САП Семена Кривоноса и Александра Клименко на заседание 23 ноября. Народные депутаты хотят заслушать объяснения руководителей антикоррупционных органов после информации, обнародованной генерал-майором СБУ Сергеем Дукой.

Во время заседания ВСК в среду он сообщил об уголовных делах, которые расследовал его департамент, где фигурировали как руководители НАБУ и САП, так и некоторые детективы НАБУ. Кроме того, он подтвердил информацию о том, что в одном из дел фигурирует жена руководителя антикоррупционной прокуратуры. Также Дука сообщил, что сотрудники НАБУ и САП за год так и не прошли полиграф, как это предусмотрено законодательством.

Во время заседания в среду также поднимался вопрос негативного влияния публикации фильмов о расследовании дел НАБУ на международные переговоры Украины.

Кривонос и Клименко пока официально не сообщили, придут ли на заседание ВСК. Однако в СМИ появилась информация о том, что руководители НАБУ и САП отправились в командировку в Италию, затем в Бельгию, а далее в Японию. Журналисты также выяснили, что в программе форума в Риме, куда отправились руководители НАБУ и САП, выступление Клименко не запланировано.

Глава ВСК, народный депутат Алексей Гончаренко предложил руководителям антикоррупционных органов присоединиться к заседанию онлайн.

Кроме того, на заседание ВСК в понедельник вызвали экс-главу СБУ Василия Малюка, экс-генпрокурора Руслана Кравченко, а также детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, которого подозревают в связях с Россией. Они пока публично не подтвердили свое участие в заседании.

Участие в ВСК — не желание, а обязанность

По словам Станислава Броневицкого, деятельность парламентских ВСК регулируется отдельным законом, который наделяет их полномочиями вызывать должностных лиц и других лиц для предоставления объяснений и показаний. Соответственно, надлежащим образом вызванные лица обязаны явиться на заседание или сообщить об объективных причинах своего отсутствия.

"Это не вопрос желания или удобства, а выполнение предусмотренных законом обязанностей", — подчеркнул Броневицкий.

Он объяснил, что в случае болезни, командировки или других объективных обстоятельств лицо, вызванное на заседание ВСК, должно сообщить комиссии о невозможности личного присутствия.

"Конечно, могут существовать объективные обстоятельства, которые делают невозможным физическое присутствие человека: болезнь, операция, другие непредвиденные ситуации. В таком случае лицо должно сообщить об этом ВСК, объяснить причины неявки и, по возможности, подтвердить их соответствующими документами. Но просто проигнорировать вызов, не объясняя причин и не пытаясь обеспечить свое участие другим способом, — это совершенно иная ситуация. Закон предусматривает механизмы обеспечения явки, в частности принудительное доставление лица — привод, который осуществляется Национальной полицией на основании соответствующего решения комиссии", — объяснил юрист.

Броневицкий напомнил, что существует практика дистанционного участия в заседаниях парламентских ВСК. Поэтому невозможность физически прибыть не обязательно означает невозможность дать объяснения. По мнению юриста, руководители НАБУ и САП, которые якобы уехали в командировку, должны присоединиться к заседанию ВСК онлайн.

"Если человек находится за границей, имеет определённые обстоятельства, которые не позволяют ему прибыть лично, или существуют другие объективные препятствия, заседание может быть организовано в онлайн-формате. Мы уже видели подобную практику во время работы ВСК, когда к заседаниям дистанционно подключались различные люди, в частности представители правоохранительных органов и другие лица, дававшие объяснения. То есть при наличии желания участвовать в работе комиссии технические возможности для этого есть. Собственно, в случае с Артёмом Кривоносом и Александром Клименко также озвучивалась возможность дистанционного формата, если физическое присутствие для них является проблематичным. Поэтому аргумент о невозможности приехать сам по себе не может быть основанием для полного игнорирования парламентской комиссии", — подчеркнул юрист.

Он добавил, что обязанность прибыть на заседание и дать показания распространяется и на других лиц, которых вызвали, — детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, экс-главу СБУ Василия Малюка и экс-генпрокурора Руслана Кравченко.

"Комиссия вызывает людей не просто для формальности, а для выяснения обстоятельств, получения информации и проверки фактов. Если эти лица владеют информацией, имеющей значение для расследования, их участие важно для полноценной работы комиссии. И здесь не должно быть никаких привилегий в зависимости от должности, бывшего статуса, места работы или того, насколько комфортными могут быть вопросы, которые им зададут", — отметил Броневицкий.

Неявка на ВСК породит новые подозрения и бросит тень на НАБУ и САП

Участие руководителей НАБУ и САП Кривоноса и Клименко в заседании парламентской ВСК также важно с точки зрения репутации и доверия к антикоррупционным институтам, которые они возглавляют, убеждён Броневицкий.

"По моему мнению, особенно принципиальной является ситуация с руководителями НАБУ и САП — Семёном Кривоносом и Александром Клименко. Мы говорим о людях, которые возглавляют органы, призванные бороться с коррупцией, обеспечивать законность и демонстрировать обществу принципы прозрачности и подотчётности. В то же время к ним возникло немало вопросов, касающихся их добропорядочности, обстоятельств деятельности и возможных связей, и эти вопросы должны быть предметом надлежащего выяснения. Когда руководители антикоррупционных институтов отказываются от участия в парламентском контроле, это создаёт крайне негативный прецедент. Они не могут требовать открытости от других, но одновременно демонстрировать нежелание самостоятельно отвечать на вопросы", — отметил адвокат.

По его словам, если Кривонос и Клименко считают претензии и вопросы в свой адрес безосновательными, участие в заседании ВСК дало бы им возможность публично изложить собственную позицию и предоставить соответствующие объяснения.

"Если же они не хотят этого делать, то общество закономерно будет воспринимать такое поведение как нежелание коммуницировать и прояснять ситуацию. Это автоматически не означает, что человек виновен в каком-либо правонарушении или что-то скрывает, но очевидно, что отказ от объяснений лишь порождает новые подозрения, усиливает недоверие и создаёт дополнительные основания для критики", — подчеркнул Броневицкий.

Адвокат подчеркнул, что ситуация, когда руководитель такого органа, как НАБУ или САП, находится в центре скандалов, информационных атак и постоянных вопросов относительно его деятельности, негативно влияет на весь институт.

"Руководитель ассоциируется с органом, который он возглавляет. И когда возникают претензии лично к нему, информационно и репутационно страдает не только он, но и вся структура. Это особенно опасно для НАБУ и САП, поскольку общественное доверие к ним является одним из ключевых ресурсов в борьбе с коррупцией", — объяснил он.

Броневицкий также предупредил, что нежелание руководства антикоррупционных органов отвечать на вопросы парламентариев может быть использовано для дискредитации всей антикоррупционной системы.

По убеждению Броневицкого, руководители НАБУ и САП должны использовать заседание комиссии как возможность ответить на накопившиеся вопросы, а не создавать новые поводы для сомнений в открытости возглавляемых ими органов.

"Если же они продолжат избегать участия, не будут предоставлять объяснений и фактически будут игнорировать работу комиссии, то количество вопросов к ним будет только расти. И это уже будет проблемой не только их личной репутации, но и доверия к НАБУ и САП. Для руководителей антикоррупционных органов прозрачность, готовность к объяснениям и уважение к механизмам парламентского контроля должны быть не декларацией, а реальным принципом работы", – подытожил адвокат.