Национальное антикоррупционное бюро Украины

Вместо 100 тысяч fpv-дронов: "бездействие Нафтогаза" может привести к потерям миллиардов гривен - НАБУ

НАБУ заявляет об угрозе потери 1,6 млрд грн из-за бездействия "Нафтогаза", что делает невозможным возврат средств из-за границы. За эти средства можно было бы приобрести 100 тысяч fpv-дронов.