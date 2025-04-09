Национальное антикоррупционное бюро Украины

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26118 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 36008 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 44565 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
13:59 • 52150 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 64705 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 55383 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 54929 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 117625 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81341 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 224675 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.7м/с
56%
Популярные новости

О наступлении россиян на Сумы и Харьков пока не может быть и речи – ЦПД

9 апреля, 09:47 • 31788 просмотра

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 83948 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 17977 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 14851 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 15389 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 84041 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 117625 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 224675 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 401988 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 394528 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 10387 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 13891 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 14924 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 18042 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 74685 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Организации

Национальное антикоррупционное бюро Украины

Новости по теме

"Необоснованные активы": суд конфисковал у семьи харьковского полицейского Lexus и 4 млн гривен

ВАКС частично удовлетворил иск САП и конфисковал у семьи харьковского правоохранителя люксовый автомобиль Lexus LX 450D и более 4 млн грн необоснованных активов.

Криминал и ЧП • 15:22 • 10513 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Адвокаты заявляют о незаконном прослушивании, фабрикации дела и мести со стороны НАБУ. Суд установил залог в размере 10 млн грн и обязал адвоката носить электронный браслет — не исключено, с целью дальнейшей слежки за ним и его клиентами.

Общество • 8 апреля, 18:32 • 132821 просмотра

Руководитель подразделения НАБУ Романюк накупил элитных авто и недвижимости и записал их на родственников - расследование

Расследование выявило у руководителя НАБУ Михаила Романюка элитное имущество, оформленное на родственников. Он получил льготное жилье, а его брат уже 8 лет находится под судом за взяточничество.

политика • 8 апреля, 16:28 • 13957 просмотра

Дело "пленок Комарницкого": Киеврада провалила голосование об увольнении секретаря Бондаренко, однако он сам подал в отставку

Киеврада не смогла уволить Бондаренко, который является свидетелем в деле о коррупции, но он сам подал в отставку. Заявление поддержал 81 депутат Киеврады.

политика • 8 апреля, 11:11 • 9476 просмотра

Много шума, но есть ли преступление: юрист поставил под сомнение законность подозрения НАБУ в деле адвокатов и "бота"

Эксперты сомневаются в обоснованности подозрения столичным адвокатам в незаконном доступе к судебным решениям. Адвокат Сухов отмечает, что для преступления необходимо именно вмешательство в систему.

политика • 4 апреля, 04:00 • 178569 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

НАБУ обвинило адвокатов в сборе информации об обысках, но их самих подозревают в незаконном прослушивании. Офис Генпрокурора открыл дело против детективов НАБУ.

политика • 3 апреля, 19:36 • 243169 просмотра

В Киевраде блокировали трибуну с требованием отставки секретаря по делу Комарницкого

На сессии Киеврады депутаты блокировали трибуну, требуя отставки Бондаренко, который является свидетелем по делу о коррупции. Кличко сообщил о тайном голосовании 8 апреля.

политика • 3 апреля, 13:23 • 11290 просмотра
Эксклюзив

НАБУгейт: Офис Генпрокурора открыл уголовное производство против детективов Кривоноса за незаконное прослушивание адвокатов

Офис Генпрокурора открыл дело против детективов НАБУ из-за незаконного прослушивания адвокатов. Детективы подозреваются в превышении полномочий и нарушении адвокатской тайны.

политика • 2 апреля, 07:07 • 198846 просмотра

Госслужащим будут доплачивать за знание английского языка. Кабмин утвердил порядок

Кабмин утвердил порядок выплаты надбавки за владение английским языком госслужащим. Надбавку в размере 10% от оклада получат те, кто владеет языком на уровне не ниже В2.

Общество • 1 апреля, 12:14 • 19004 просмотра
Эксклюзив

“Прослушка” в офисе адвокатов: Национальная Ассоциация подала заявление к Генпрокурору и ГБР о грубом преступлении со стороны НАБУ

НААУ обратилась к Генпрокурору и ГБР из-за действий НАБУ, которое установило «прослушку» в офисе адвокатов. Детективы НАБУ нарушили права адвокатов, проводя незаконные обыски.

политика • 1 апреля, 09:22 • 159505 просмотра
Эксклюзив

НАБУ установило "прослушку" в офисе столичных адвокатов - беспрецедентное нарушение адвокатской тайны

НАБУ установило прослушивание в офисе адвокатов, нарушая адвокатскую тайну, что может привести к международному осуждению и подрыву доверия к бюро.

политика • 1 апреля, 07:46 • 112136 просмотра

Жена главы НАПК в прошлом году заработала более 1,3 млн гривен, а также получила 2 тыс. гривен по программе "Зимова єПідтримка"

Виктор Павлищук за год получил почти 4 млн грн зарплаты, а его жена, имея более 1,3 млн грн дохода, оформила 2 тыс. грн помощи от государства по программе "Зимова єПідтримка".

политика • 31 марта, 15:47 • 23295 просмотра
Эксклюзив

Бронирование с 1 апреля: что нужно знать предприятиям и военнообязанным

Перебронирование работников продлили до 31 марта. Чтобы бронирование было действительным, предприятие должно подтвердить статус критически важного, или соответствовать критериям.

Война • 31 марта, 08:30 • 233542 просмотра

Глава суда в Одесской области помогал уклонистам: какое наказание он получил

Высший совет правосудия дал согласие на арест главы суда в Одесской области, подозреваемого в организации схемы уклонения от мобилизации за 3,5 тысячи долларов.

Криминал и ЧП • 28 марта, 10:22 • 26036 просмотра

СБУ: к побегу Комарницкого сотрудники службы госбезопасности не причастны

СБУ опровергла информацию о помощи Комарницкому в пересечении границы. Задержанные по делу были внештатными сотрудниками, которых лишили статуса до инцидента.

Киев • 27 марта, 09:42 • 39374 просмотра

Больше, чем НАБУ и САП украинцы не доверяют только пророссийским политикам (ОПРОС)

Согласно опросу Центра Разумкова, украинцы все меньше доверяют НАБУ, САП и ВАКС. Уровень доверия к антикоррупционным органам упал до уровня пророссийских политиков.

Общество • 26 марта, 13:27 • 23304 просмотра

Опрос: украинцы больше всего доверяют ВСУ и ГСЧС, меньше всего – чиновникам

По данным Центра Разумкова, ВСУ и ГСЧС имеют самый высокий уровень доверия (93,5% и 85,5%). Наибольшее недоверие – к чиновникам (79%) и политическим партиям (77%).

Общество • 25 марта, 12:35 • 24554 просмотра

Правительство утвердило условия приватизации "Укрбуда" и "Сумыхимпрома": планируется выручить до 1,5 млрд гривен

Кабмин утвердил условия приватизации "Укрбуда" и "Сумыхимпрома", планируется выручить 1,5 млрд грн. Стартовая цена "Укрбуда" - 262,6 млн, "Сумыхимпрома" - 1,158 млрд.

Экономика • 25 марта, 11:50 • 21056 просмотра

Вместо 100 тысяч fpv-дронов: "бездействие Нафтогаза" может привести к потерям миллиардов гривен - НАБУ

НАБУ заявляет об угрозе потери 1,6 млрд грн из-за бездействия "Нафтогаза", что делает невозможным возврат средств из-за границы. За эти средства можно было бы приобрести 100 тысяч fpv-дронов.

Экономика • 21 марта, 19:01 • 54912 просмотра

Вместо паллиативной помощи тяжелобольным – люксовые авто: разоблачена преступная схема с участием должностных лиц КГГА

Разоблачена преступная схема хищения почти 60 млн грн, выделенных на помощь тяжелобольным. Чиновники КГГА вместо помощи покупали люксовые авто и элитную недвижимость.

Киев • 21 марта, 10:38 • 26013 просмотра

ВСП освободила судью ОАСК Мазур из-за дисциплинарного проступка

Высший совет правосудия принял решение об освобождении Алены Мазур с должности судьи ОАСК. Решение принято на основании пункта 3 статьи 126 Конституции Украины, а именно за дисциплинарный проступок.

Общество • 20 марта, 17:56 • 32274 просмотра

Коррупция в угольной сфере: следствие по делу экс-заместителя министра энергетики Хейло завершено

Завершено расследование дела Александра Хейло, подозреваемого в получении взятки за разрешение на вывоз оборудования из прифронтового района. НАБУ открыло материалы защиты для ознакомления.

Криминал и ЧП • 20 марта, 17:33 • 13374 просмотра

Известный юрист обвинил судей ВАКС в работе на обвинение и зачистке ошибок НАБУ и САП

Высший антикорсуд вошел в единый «антикорблок» с НАБУ и САП. Это негативно сказывается на решениях ВАКС, считает доктор юридических наук Николай Мельник.

политика • 20 марта, 12:00 • 13202 просмотра

Коррупция в Минагрополитики: правоохранители разоблачили экс-заместителя министра

НАБУ сообщило о подозрении бывшему заместителю министра агрополитики и заместителю руководителя РГА из-за злоупотреблений и подделки, что привело к убыткам в 27 млн грн.

Криминал и ЧП • 19 марта, 13:07 • 11944 просмотра

Фигуранты земельной коррупции в Киеве вышли из-под стражи после внесения залога

Все фигуранты дела НАБУ о хищении киевских земель вышли из-под стражи, внеся залоги от 4,5 до 50 млн грн. Среди освобожденных – депутаты Киеврады и чиновники горадминистрации.

Киев • 18 марта, 10:40 • 14717 просмотра

Дело "пленок Комарницкого": Кличко заявил об увольнении нескольких фигурантов и анонсировал новые отставки

Кличко заявил об увольнении ряда чиновников КГГА, причастных к земельной коррупции в Киевраде. Также мэр анонсировал дальнейшие проверки и реорганизацию в градостроительной сфере.

политика • 13 марта, 10:39 • 32118 просмотра

Голове АМКУ Кириленко продлили срок действия обязанностей до 14 апреля

ВАКС продлил до 14 апреля ограничительные меры для Павла Кириленко, главы АМКУ. Подозреваемому в незаконном обогащении запрещен выезд за границу и контакты со свидетелями.

политика • 10 марта, 19:55 • 21367 просмотра
Эксклюзив

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Эксперты и юристы указывают на нарушение Конституции и создание коррупционных рисков из-за законопроекта, который делает ФГВФО полностью контролируемым.

Экономика • 5 марта, 08:58 • 114097 просмотра

НАБУ нужно немедленно перезагрузить – эксперт прокомментировал задержание представителя Бюро на изготовленные амфетамина

Правоохранители раскрыли сотрудника НАБУ на изготовлении и сбыте амфетамина. Преступная группа под руководством "выкрывателя" ежемесячно зарабатывала более 50 миллионов гривен на наркоторговле.

политика • 4 марта, 14:47 • 17294 просмотра

Коррупция в оборонке: суд отпустил экс-начальника войск связи Рапко под залог

ВАКС назначил залог в 2 млн грн для генерал-майора Владимира Рапко в деле о хищении средств системы "ДЗВІН". Подозреваемому также назначен ряд ограничений, включая ношение электронного браслета.

Криминал и ЧП • 4 марта, 14:29 • 14905 просмотра