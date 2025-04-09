Национальное антикоррупционное бюро Украины

ВАКС частично удовлетворил иск САП и конфисковал у семьи харьковского правоохранителя люксовый автомобиль Lexus LX 450D и более 4 млн грн необоснованных активов.
Адвокаты заявляют о незаконном прослушивании, фабрикации дела и мести со стороны НАБУ. Суд установил залог в размере 10 млн грн и обязал адвоката носить электронный браслет — не исключено, с целью дальнейшей слежки за ним и его клиентами.
Расследование выявило у руководителя НАБУ Михаила Романюка элитное имущество, оформленное на родственников. Он получил льготное жилье, а его брат уже 8 лет находится под судом за взяточничество.
Киеврада не смогла уволить Бондаренко, который является свидетелем в деле о коррупции, но он сам подал в отставку. Заявление поддержал 81 депутат Киеврады.
Эксперты сомневаются в обоснованности подозрения столичным адвокатам в незаконном доступе к судебным решениям. Адвокат Сухов отмечает, что для преступления необходимо именно вмешательство в систему.
НАБУ обвинило адвокатов в сборе информации об обысках, но их самих подозревают в незаконном прослушивании. Офис Генпрокурора открыл дело против детективов НАБУ.
На сессии Киеврады депутаты блокировали трибуну, требуя отставки Бондаренко, который является свидетелем по делу о коррупции. Кличко сообщил о тайном голосовании 8 апреля.
Офис Генпрокурора открыл дело против детективов НАБУ из-за незаконного прослушивания адвокатов. Детективы подозреваются в превышении полномочий и нарушении адвокатской тайны.
Кабмин утвердил порядок выплаты надбавки за владение английским языком госслужащим. Надбавку в размере 10% от оклада получат те, кто владеет языком на уровне не ниже В2.
НААУ обратилась к Генпрокурору и ГБР из-за действий НАБУ, которое установило «прослушку» в офисе адвокатов. Детективы НАБУ нарушили права адвокатов, проводя незаконные обыски.
НАБУ установило прослушивание в офисе адвокатов, нарушая адвокатскую тайну, что может привести к международному осуждению и подрыву доверия к бюро.
Виктор Павлищук за год получил почти 4 млн грн зарплаты, а его жена, имея более 1,3 млн грн дохода, оформила 2 тыс. грн помощи от государства по программе "Зимова єПідтримка".
Перебронирование работников продлили до 31 марта. Чтобы бронирование было действительным, предприятие должно подтвердить статус критически важного, или соответствовать критериям.
Высший совет правосудия дал согласие на арест главы суда в Одесской области, подозреваемого в организации схемы уклонения от мобилизации за 3,5 тысячи долларов.
СБУ опровергла информацию о помощи Комарницкому в пересечении границы. Задержанные по делу были внештатными сотрудниками, которых лишили статуса до инцидента.
Согласно опросу Центра Разумкова, украинцы все меньше доверяют НАБУ, САП и ВАКС. Уровень доверия к антикоррупционным органам упал до уровня пророссийских политиков.
По данным Центра Разумкова, ВСУ и ГСЧС имеют самый высокий уровень доверия (93,5% и 85,5%). Наибольшее недоверие – к чиновникам (79%) и политическим партиям (77%).
Кабмин утвердил условия приватизации "Укрбуда" и "Сумыхимпрома", планируется выручить 1,5 млрд грн. Стартовая цена "Укрбуда" - 262,6 млн, "Сумыхимпрома" - 1,158 млрд.
НАБУ заявляет об угрозе потери 1,6 млрд грн из-за бездействия "Нафтогаза", что делает невозможным возврат средств из-за границы. За эти средства можно было бы приобрести 100 тысяч fpv-дронов.
Разоблачена преступная схема хищения почти 60 млн грн, выделенных на помощь тяжелобольным. Чиновники КГГА вместо помощи покупали люксовые авто и элитную недвижимость.
Высший совет правосудия принял решение об освобождении Алены Мазур с должности судьи ОАСК. Решение принято на основании пункта 3 статьи 126 Конституции Украины, а именно за дисциплинарный проступок.
Завершено расследование дела Александра Хейло, подозреваемого в получении взятки за разрешение на вывоз оборудования из прифронтового района. НАБУ открыло материалы защиты для ознакомления.
Высший антикорсуд вошел в единый «антикорблок» с НАБУ и САП. Это негативно сказывается на решениях ВАКС, считает доктор юридических наук Николай Мельник.
НАБУ сообщило о подозрении бывшему заместителю министра агрополитики и заместителю руководителя РГА из-за злоупотреблений и подделки, что привело к убыткам в 27 млн грн.
Все фигуранты дела НАБУ о хищении киевских земель вышли из-под стражи, внеся залоги от 4,5 до 50 млн грн. Среди освобожденных – депутаты Киеврады и чиновники горадминистрации.
Кличко заявил об увольнении ряда чиновников КГГА, причастных к земельной коррупции в Киевраде. Также мэр анонсировал дальнейшие проверки и реорганизацию в градостроительной сфере.
ВАКС продлил до 14 апреля ограничительные меры для Павла Кириленко, главы АМКУ. Подозреваемому в незаконном обогащении запрещен выезд за границу и контакты со свидетелями.
Эксперты и юристы указывают на нарушение Конституции и создание коррупционных рисков из-за законопроекта, который делает ФГВФО полностью контролируемым.
Правоохранители раскрыли сотрудника НАБУ на изготовлении и сбыте амфетамина. Преступная группа под руководством "выкрывателя" ежемесячно зарабатывала более 50 миллионов гривен на наркоторговле.
ВАКС назначил залог в 2 млн грн для генерал-майора Владимира Рапко в деле о хищении средств системы "ДЗВІН". Подозреваемому также назначен ряд ограничений, включая ношение электронного браслета.