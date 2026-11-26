Генерал-майор Сергей Дука

Адвокат Наталия Редич, которая, согласно пленкам, опубликованным экс-генпрокурором Русланом Кравченко, является подругой жены руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко, год не заявляла в правоохранительные органы о провокации взятки. После ее заявления Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело и «выбивало» показания в пользу Редич. Об этом журналистам рассказал генерал-майор СБУ Сергей Дука, чье подразделение занималось документированием действий адвоката, пишет УНН.

«Хочу объяснить ситуацию с тем, что сейчас происходит с заявителями по близкому лицу из окружения господина Клименко — Редич. Одновременно, в один день, ко всем заявителям — там три или четыре дела — с неотложными обысками пришли сотрудники ГБР, физически избили их и выбивали из них показания о том, что их кто-то заставлял передавать эти средства. У меня вопрос. Средства были переданы в 2025 году. Почему в 2026 году, через год, Редич заявила о том, что была какая-то провокация? То есть она год не могла понять, провокация это или не провокация, брала она деньги или не брала она деньги. А через год она появилась с заявлением, что ее провоцируют. Ну это смешно, это маразм», — отметил Сергей Дука.

По его словам, в рамках дела «Карфаген-2» о деятельности незаконных кол-центров был проведен обыск в Офисе генерального прокурора. Во время следственного действия в кабинете бывшей первой заместительницы генпрокурора Марии Вдовиченко сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины изъяли справку с информацией, собранной по уголовному производству в отношении Наталии Редич, а также справку по другим сотрудникам НАБУ, в отношении которых проводились следственные действия.

«Справку забрали, ее судьба неизвестна. Но после всего этого Редич узнала о том, что является фигурантом какого-то уголовного производства. Наверное, это случайность. А потом появилось уголовное производство в отношении меня, подозрение», — рассказал Сергей Дука.

Стоит отметить, что во время последнего интервью руководитель САП Александр Клименко отрицал, что во время обыска в ОГП детективы изъяли справку по уголовному производству в отношении Наталии Редич. По его словам, якобы была изъята только справка об оперативно-следственных действиях в отношении сотрудников НАБУ.

Но на видео, опубликованном Кравченко, говорится о том, что после того, как подруге жены Клименко стало известно об уголовном производстве, в котором она фигурирует, Редич начала принимать меры конспирации, в частности сменила телефон.

Напомним

ВСК по вопросам расследования возможных нарушений законодательства в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод человека во время военного положения вызвала руководителей НАБУ и САП Семена Кривоноса и Александра Клименко на заседание 23 ноября. Народные депутаты хотят заслушать объяснения руководителей антикоррупционных органов после информации, обнародованной генерал-майором СБУ Сергеем Дукой.

Он во время заседания ВСК сообщил об уголовных делах, которые расследовал его департамент, где фигурировали как руководители НАБУ и САП, так и некоторые детективы НАБУ. Кроме того, он подтвердил информацию о том, что в одном из дел фигурирует жена руководителя антикоррупционной прокуратуры. Также Дука сообщил, что сотрудники НАБУ и САП за год так и не прошли полиграф, как это предусмотрено законодательством.

В отношении Наталии Редич речь шла о возможном получении взятки за содействие в решении вопроса о снятии ареста с имущества мэра одного из городов Украины.