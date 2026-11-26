Группа Spokusy не будет участвовать в национальном отборе на «Евровидение — 2027» из-за неэтичного поведения и высказываний сооснователя, гитариста и соавтора песни Игоря Черепанова. Такое решение оргкомитет Нацотбора принял на внеочередном заседании 26 ноября, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

Детали

Перед утверждением лонг-листа оргкомитет проверяет всех исполнителей на наличие репутационных рисков. На момент проверки отсутствовала информация об общении участника группы Spokusy с несовершеннолетними, имеющем признаки груминга. После ее обнародования было созвано внеочередное заседание оргкомитета.

Суспільне категорически осуждает отношения, груминг и любую коммуникацию сексуального характера с несовершеннолетними. Группа Spokusy дисквалифицирована из-за нарушения пункта 4.6 Правил Национального отбора для участия в Песенном конкурсе «Евровидение — 2027» — отсутствия во время участия в отборе и в прошлом неэтичного поведения или высказываний участника.

После этих изменений участие в Нацотборе-2027 продолжат 17 участников. В ближайшее время будут выбраны финалисты Нацотбора.

В финале Нацотбора, который состоится в феврале 2027 года, примут участие минимум 7 исполнителей. Как и в предыдущие годы, победителя Нацотбора определят по результатам голосования жюри и зрителей.

Контекст

Ранее СМИ сообщали, что гитариста группы Spokusy, арт-директора ночного клуба «Теплий ламповий» Игоря Черепанова обвиняют в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним. Информацию об этом обнародовала автор творческих проектов Юлия Мантикора. При этом музыкант отрицает все обвинения.