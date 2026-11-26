В Египте археологи обнаружили остатки сооружения, которое может быть частью древней царской гробницы
Киев • УНН
В Александрии обнаружили фундамент, туннель и стену сооружения возрастом более 2200 лет. Археологи проверяют его связь с гробницей Птолемея IV.
Археологи в египетской Александрии обнаружили остатки древнего сооружения, которое может быть связано с царской гробницей времен правления Птолемея IV Филопатора более 2200 лет назад. Об этом сообщает Ahram Online, пишет УНН.
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Во время раскопок на территории садов Шаллалат, где когда-то располагался Царский квартал древней Александрии, исследователи обнаружили квадратный фундамент из известняковых блоков, туннель и стену вокруг сооружения.
Находку исследовала специальная комиссия экспертов во главе с представителем Высшего совета древностей Египта Айманом Ашмави.
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Изучив архитектурные особенности фундамента, специалисты предположили, что он мог служить основанием для высокого здания погребального назначения.
Находку связывают с царской гробницей, описанной античным историком
По мнению исследователей, сооружение могло быть частью царской гробницы, которую возвели по приказу Птолемея IV Филопатора. Он правил Египтом с 222 по 205 год до нашей эры.
Упоминания об этой гробнице содержатся в трудах древнегреческого историка и географа Страбона.
В настоящее время археологи продолжают раскопки, чтобы установить точное предназначение обнаруженного сооружения и подтвердить его возможную связь с царским захоронением.
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