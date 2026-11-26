В ливийском порту Бенгази после уничтожения российского ракетного корвета «Меркурий» начали усиливать защиту гавани, где находятся другие суда с военными грузами РФ. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

На спутниковых снимках, появившихся после операции Службы безопасности Украины в Средиземном море, зафиксировали затонувший российский корвет и меры по блокированию гавани.

По оценке аналитиков, усиление мер безопасности может свидетельствовать о опасениях новых атак, поскольку в порту остаются грузовые суда, которые сопровождал «Меркурий».

Что перевозили российские суда

По информации Defense Express, суда российского «теневого флота» перевозили грузовики, бронеавтомобили типа MRAP и боевые машины пехоты.

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Вероятно, военная техника предназначалась для российского Африканского корпуса, снабжение которого осуществлялось, в частности, через порт Бенгази.

Аналитики также обратили внимание на судно ASCALON, получившее повреждения во время украинской операции. Ранее его заметили в Ленинградской области во время погрузки военной техники.

Таким образом, по оценке издания, меры по защите гавани могут быть связаны не с затонувшим корветом, а с попыткой обезопасить другие российские суда и их военные грузы.

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