В Ливии в спешке заблокировали гавань после уничтожения российского корвета «Меркурий» — в чем причина
Киев • УНН
В порту Бенгази усилили охрану после уничтожения российского корвета «Меркурий». Там остаются суда с техникой для Африканского корпуса РФ.
В ливийском порту Бенгази после уничтожения российского ракетного корвета «Меркурий» начали усиливать защиту гавани, где находятся другие суда с военными грузами РФ. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.
Детали
На спутниковых снимках, появившихся после операции Службы безопасности Украины в Средиземном море, зафиксировали затонувший российский корвет и меры по блокированию гавани.
По оценке аналитиков, усиление мер безопасности может свидетельствовать о опасениях новых атак, поскольку в порту остаются грузовые суда, которые сопровождал «Меркурий».
Что перевозили российские суда
По информации Defense Express, суда российского «теневого флота» перевозили грузовики, бронеавтомобили типа MRAP и боевые машины пехоты.
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Вероятно, военная техника предназначалась для российского Африканского корпуса, снабжение которого осуществлялось, в частности, через порт Бенгази.
Аналитики также обратили внимание на судно ASCALON, получившее повреждения во время украинской операции. Ранее его заметили в Ленинградской области во время погрузки военной техники.
Таким образом, по оценке издания, меры по защите гавани могут быть связаны не с затонувшим корветом, а с попыткой обезопасить другие российские суда и их военные грузы.
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