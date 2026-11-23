Президент Украины Владимир Зеленский 23 ноября подтвердил операцию, в ходе которой был затоплен российский корвет "Меркурий" и не только, указав, что всё "произошло вблизи берегов Ливии" и что были задействованы "семь морских дронов украинского производства", пишет УНН.

Образцовая наша украинская операция в ответ на российскую войну. Благодарю воинов Службы безопасности Украины и всех наших Сил обороны Украины, которые были задействованы для выполнения этих задач. Вчера и сегодня подробно получал доклады относительно шагов в операции — определённые цели достигнуты. Всё произошло вблизи берегов Ливии. Наши воины задействовали семь морских дронов украинского производства. Несмотря на все попытки врага противодействовать, был затоплен российский корвет "Меркурий", и это один из их новейших кораблей, его приняли на вооружение уже во время полномасштабной войны в 2023 году. Вместе с корветом был также уничтожен боевой вертолёт Ка-27. Второй нашей целью стал российский сухогруз MV ANGARA, который враг использовал для перевозки оружия. Результат — поражён