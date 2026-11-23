Российский корвет «Меркурий» в Ливии могли поразить украинские дроны. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на собственные источники, информирует УНН.

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Отмечается, что дроны якобы запустили с базы на западе Ливии, которой управляют украинские военные.

Согласно предварительному расследованию нападения, несколько украинских морских беспилотников были запущены по кораблю с базы, находящейся под управлением украинских военных в западной Ливии. ... По меньшей мере четыре беспилотника были перехвачены и уничтожены, а два поразили военный корабль - цитирует издание одного из собеседников.

Указывается, что подконтрольное самопровозглашённой Ливийской национальной армии правительство восточной Ливии подтвердило, что повреждённое судно пришвартовалось в Бенгази для дозаправки и пополнения запасов. Это происходило в рамках соглашения о сотрудничестве с Россией. Москва и восточноливийские власти начали совместное расследование инцидента.

Напомним

Ливия подтвердила взрыв и пожар на российском корабле в Бенгази. Аналитики считают, что судно могло быть критически повреждено дронами.

Появились новые детали атак на боевые корабли и суда теневого флота РФ у берегов Ливии