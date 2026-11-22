Влада східної частини Лівії офіційно підтвердила, що в ніч проти 22 листопада в порту Бенгазі стався вибух на борту російського корабля. За попередніми результатами розслідування, судно могло зазнати атаки безпілотників. Військово-морські аналітики припускають, що йдеться про новітній корвет Чорноморського флоту рф "Меркурій", який увійшов до складу російського флоту лише у 2023 році. Про це повідомляє Naval News із посиланням на заяву лівійської влади, пише УНН.

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За інформацією адміністрації, яка контролює схід Лівії, російський корабель зайшов до Бенгазі для дозаправлення та поповнення запасів перед поверненням до рф.

Після вибуху на судні спалахнула пожежа. Лівійська влада підтвердила сам факт інциденту, однак офіційно не назвала пошкоджений корабель.

Корвет "Меркурій" міг зазнати критичних пошкоджень

Аналітики Naval News ідентифікували корабель, який горів у порту, як російський ракетний корвет "Меркурій" проєкту 20380.

Оприлюднені супутникові знімки свідчать, що вогонь охопив корму та частину середини судна. За оцінками військових оглядачів, корвет, імовірно, зазнав руйнувань, які унеможливлюють його подальше використання.

"Меркурій" офіційно прийняли на озброєння Чорноморського флоту рф у травні 2023 року. Корабель оснащений протикорабельними ракетами та засобами протиповітряної оборони.

Влада східної Лівії засудила ймовірну атаку, назвавши її порушенням суверенітету країни, та пообіцяла розслідувати обставини інциденту.

Водночас офіційного підтвердження саме знищення корвета "Меркурій" наразі немає.

росія могла втратити ракетний корвет "Меркурій" за тисячі кілометрів від України