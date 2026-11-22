У лівійському порту Бенгазі 22 листопада стався потужний вибух на борту російського військового корабля. За попередніми даними, йдеться про ракетний корвет "Меркурій" проєкту 20380 типу "Стерегущий", який міг бути знищений унаслідок детонації та пожежі, повідомляє УНН із посиланням на Reuters, Naval News та лівійське інформагентство LANA.

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Влада східної Лівії припускає, що причиною інциденту стала атака безпілотників.

Вибух стався рано-вранці 22 листопада на території військово-морської бази в Бенгазі. Після детонації спалахнула масштабна пожежа. У соціальних мережах з'явилися відеозаписи, на яких видно потужні спалахи та стовпи полум'я. Також повідомлялося про роботу протиповітряної оборони над містом, яка, ймовірно, намагалася перехопити невстановлену повітряну ціль.

Спочатку місцеві служби цивільного захисту повідомляли про вибух боєприпасів на території військово-морської бази. Однак згодом уряд східної Лівії підтвердив, що інцидент стався безпосередньо на борту російського судна, пришвартованого в порту.

За даними Reuters, попереднє розслідування вказує на можливу атаку із застосуванням безпілотних апаратів. Водночас остаточну причину вибуху поки не встановлено.

Влада Лівії натомість зазначила, що російський корабель зупинився в Бенгазі для поповнення запасів пального та продовольства під час повернення до росії. Після інциденту розпочато розслідування, яке планують проводити спільно з російською стороною.

За інформацією двох медичних джерел Reuters, внаслідок вибуху є постраждалі. Повідомлень про загиблих наразі немає. Точна кількість поранених та їхнє громадянство не уточнюють.

Що відомо про російський корвет

Спеціалізоване військово-морське видання Naval News із посиланням на власні джерела та аналіз оприлюднених матеріалів повідомило, що постраждалий корабль, імовірно, — це російський корвет "Меркурій" проєкту 20380.

За оцінкою військово-морського аналітика Х. І. Саттона, масштаб вибуху та подальшої пожежі свідчить про те, що корабель майже напевно знищений або зазнав критичних пошкоджень.

За інформацією видання, перед вибухом корабель перебував у порту Бенгазі протягом кількох днів. Він супроводжував конвой російських вантажних суден, пов'язаних із військовими перевезеннями.

"Меркурій" — багатоцільовий корвет проєкту 20380 типу "Стерегущий". Корабель завдовжки близько 104 метрів був прийнятий до складу військово-морського флоту рф у травні 2023 року. Корвет призначений для боротьби з надводними кораблями та підводними човнами, патрулювання морських районів і протиповітряної оборони. Він оснащений ракетним, артилерійським та протичовновим озброєнням.

Формально корабель належить до Чорноморського флоту рф, однак останнім часом діяв за межами Чорного моря.

Реакція влади Лівії

Уряд східної Лівії засудив імовірну атаку на російський корабель, назвавши її порушенням суверенітету держави та загрозою безпеці морського судноплавства. У заяві чиновники наголосили, що країна не бере участі у російсько-українській війні та не дозволить використовувати свої порти й територіальні води для з'ясування відносин між іншими державами.

Лівійська влада також повідомила, що портова інфраструктура, склади та об'єкти військово-морської бази не зазнали критичних пошкоджень.

Наразі жодна сторона не взяла на себе відповідальність за ймовірну атаку, а російська влада офіційно не підтвердила інформацію про знищення корвета "Меркурій".

Нагадаємо

Дещо раніше фінські військові повідомили про удар по російському кораблю у Фінській затоці. Постраждалі та причина інциденту наразі невідомі.