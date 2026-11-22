В ливийском порту Бенгази 22 ноября произошёл мощный взрыв на борту российского военного корабля. По предварительным данным, речь идёт о ракетном корвете «Меркурий» проекта 20380 типа «Стерегущий», который мог быть уничтожен в результате детонации и пожара, сообщает УНН со ссылкой на Reuters, Naval News и ливийское информагентство LANA.

Детали

Власти восточной Ливии предполагают, что причиной инцидента стала атака беспилотников.

Взрыв произошёл рано утром 22 ноября на территории военно-морской базы в Бенгази. После детонации вспыхнул масштабный пожар. В социальных сетях появились видеозаписи, на которых видны мощные вспышки и столбы пламени. Также сообщалось о работе противовоздушной обороны над городом, которая, вероятно, пыталась перехватить неопознанную воздушную цель.

Сначала местные службы гражданской защиты сообщали о взрыве боеприпасов на территории военно-морской базы. Однако впоследствии правительство восточной Ливии подтвердило, что инцидент произошёл непосредственно на борту российского судна, пришвартованного в порту.

По данным Reuters, предварительное расследование указывает на возможную атаку с применением беспилотных аппаратов. В то же время окончательная причина взрыва пока не установлена.

Власти Ливии, в свою очередь, отметили, что российский корабль остановился в Бенгази для пополнения запасов топлива и продовольствия во время возвращения в Россию. После инцидента начато расследование, которое планируют проводить совместно с российской стороной.

По информации двух медицинских источников Reuters, в результате взрыва есть пострадавшие. Сообщений о погибших пока нет. Точное количество раненых и их гражданство не уточняются.

Что известно о российском корвете

Специализированное военно-морское издание Naval News со ссылкой на собственные источники и анализ опубликованных материалов сообщило, что пострадавший корабль, вероятно, — российский корвет «Меркурий» проекта 20380.

По оценке военно-морского аналитика Х. И. Саттона, масштаб взрыва и последующего пожара свидетельствует о том, что корабль почти наверняка уничтожен или получил критические повреждения.

По информации издания, перед взрывом корабль находился в порту Бенгази в течение нескольких дней. Он сопровождал конвой российских грузовых судов, связанных с военными перевозками.

«Меркурий» — многоцелевой корвет проекта 20380 типа «Стерегущий». Корабль длиной около 104 метров был принят в состав военно-морского флота рф в мае 2023 года. Корвет предназначен для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками, патрулирования морских районов и противовоздушной обороны. Он оснащён ракетным, артиллерийским и противолодочным вооружением.

Формально корабль относится к Черноморскому флоту рф, однако в последнее время действовал за пределами Чёрного моря.

Реакция властей Ливии

Правительство восточной Ливии осудило предполагаемую атаку на российский корабль, назвав её нарушением суверенитета государства и угрозой безопасности морского судоходства. В заявлении чиновники подчеркнули, что страна не участвует в российско-украинской войне и не позволит использовать свои порты и территориальные воды для выяснения отношений между другими государствами.

Ливийские власти также сообщили, что портовая инфраструктура, склады и объекты военно-морской базы не получили критических повреждений.

В настоящее время ни одна сторона не взяла на себя ответственность за предполагаемую атаку, а российские власти официально не подтвердили информацию об уничтожении корвета «Меркурий».

Напомним

Незадолго до этого финские военные сообщили об ударе по российскому кораблю в Финском заливе. Пострадавшие и причина инцидента пока неизвестны.