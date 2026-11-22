В ночь на 22 ноября россияне атаковали Украину 186 ударными БПЛА типа Shahed (72 из них - реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия". Об этом сообщили Воздушные силы Вооружённых сил Украины, передаёт УНН.

Детали

Враг запустил дроны из орловской, смоленской, курской, ростовской областей и краснодарского края рф, а также из оккупированных Крыма и Донецка.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбит/подавлен 161 вражеский БПЛА типа Shahed (56 из них - реактивные), "Гербера", дрон других типов. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 18 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 6 локациях - говорится в сообщении.

В настоящее время атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БПЛА.

Напомним

В Вышгородском районе Киевской области в результате атаки российского беспилотника серьёзные разрушения получил пятиэтажный жилой дом. В здании вспыхнул пожар, а квартиры разрушены с первого по пятый этаж.