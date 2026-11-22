россия пытается использовать предложение администрации Дональда Трампа о пересмотре системы европейской безопасности, чтобы вернуться к ультимативным требованиям, которые владимир путин выдвинул Западу накануне полномасштабного вторжения в Украину. москва вновь поднимает вопрос нерасширения НАТО, ограничения военного присутствия Альянса в Восточной Европе и недопущения западных войск в Украину. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Идею обсудить будущую архитектуру европейской безопасности предложили представители президента США. Кремль поддержал инициативу, тогда как Украина и её европейские союзники опасаются, что такие переговоры могут ослабить НАТО и предоставить Москве дополнительные рычаги влияния.

Обеспокоенность усилилась после встречи Трампа, путина и лидера Китая Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Шэньчжэне. В Киеве возникли опасения, что вопросы завершения войны могут обсуждаться без участия Украины.

Какие требования кремль пытается вернуть за стол переговоров

В декабре 2021 года россия передала США и НАТО проекты соглашений, которые предусматривали отказ от дальнейшего расширения Альянса на Украину, Грузию и другие бывшие советские республики.

москва также требовала не размещать войска НАТО на территориях, где их не было до 1997 года, фактически добиваясь сокращения военного присутствия Альянса в Центральной и Восточной Европе.

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Кроме того, российские предложения предусматривали ограничение военной деятельности Запада в Украине, сокращение учений и введение дополнительных ограничений на развёртывание вооружений.

Тогда страны НАТО отклонили эти требования. Теперь кремль увидел возможность вновь поднять их в рамках переговоров о завершении войны.

Советник путина юрий ушаков сообщил, что во время встречи со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером 12 ноября российский лидер напомнил американской стороне о своих предложениях 2021 года.

По словам ушакова, москва также готовит новые соображения относительно будущей системы безопасности.

В то же время путин заявил, что россия не согласится на размещение европейских войск в Украине после завершения боевых действий. Он пригрозил рассматривать такие контингенты как законные военные цели.

Несмотря на заявленную готовность искать компромиссы, кремль настаивает, что не откажется от своих ключевых требований.

Эксперт Центра Карнеги Татьяна Становая считает, что впервые с 2022 года Москва видит реальную возможность обсудить вопросы, которые называет первопричинами войны.

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В то же время аналитик Марк Галеотти предполагает, что россия намеренно выдвигает максималистские требования, рассчитывая на дальнейшие уступки во время переговоров.

По мнению экспертов, кремль может согласиться на компромиссы по отдельным вопросам европейской безопасности, однако членство Украины в НАТО и присутствие западных военных остаются среди главных противоречий.

Президент Украины Владимир Зеленский, со своей стороны, настаивает, что любое прекращение огня должно сопровождаться надёжными гарантиями безопасности, которые не позволят россии повторить агрессию.

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