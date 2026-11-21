Российский вертолёт подозревают в нарушении воздушного пространства Финляндии вблизи города Ловийса 21 ноября в 12:34. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Финляндии, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что максимальная глубина, на которую объект проник на территорию Финляндии, составила 4,1 км.

"Нарушение воздушного пространства, вероятно, связано со спасательными операциями или операциями по сопровождению повреждённого грузового судна в Финском заливе", — заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

Напомним

Судно Sparta II, которое направлялось в Калининград, загорелось после атаки дронов в международных водах. Экипаж эвакуировали.

В Финляндии подтвердили, что российское судно Sparta II было поражено украинскими дронами