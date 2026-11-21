У Фінляндії заявили про ймовірне порушення повітряного простору військовим вертольотом рф
Київ • УНН
Російський вертоліт підозрюють у порушенні повітряного простору Фінляндії поблизу Ловіїси. Причиною могли бути рятувальні роботи.
Російський вертоліт підозрюють у порушенні повітряного простору Фінляндії поблизу міста Ловіїса 21 листопада о 12:34. Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Фінляндії, пише УНН.
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Зазначається, що максимальна глибина, на яку об’єкт проник на територію Фінляндії, становила 4,1 км.
"Порушення повітряного простору, ймовірно, пов’язане з рятувальними операціями або операціями супроводу пошкодженого вантажного судна у Фінській затоці", – заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен.
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