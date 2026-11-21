У суботу, 21 листопада, в Україні відзначають День гідності та свободи. Це відбувається щороку 21 листопада на честь початку двох революцій: Помаранчевої революції (початок 22 листопада 2004 року) та Революції Гідності (акція студентів та громадських активістів розпочалася 21 листопада 2013 року).

Про те, як виникло це свято і чому воно є одним з важливих для України, розповідає УНН.

Коли був встановлений День гідності та свободи

День Гідності та Свободи як офіційне державне свято України, встановлене Указом Президента України від 13 листопада 2014 року на честь початку двох знакових революцій в нашій країні: Помаранчевої революції та Революції Гідності.

У 2004 році, під час виборів Президента України, здійнялися акції протесту. Тоді, за попередніми результатами другого туру, оголошеними 21 листопада Центральною виборчою комісією, перемогу отримав Віктор Янукович. Але українці вийшли на вулиці через фальсифікації під час голосування та підрахунку голосів.

Протести охопили практично всю Україну, а центром став Майдан Незалежності у Києві. Внаслідок цього відбувся повторний другий тур виборів, за результатами якого перемогу здобув Віктор Ющенко.

Вже у листопаді 2005 року він заснував нове свято – День Свободи. Але через 6 років, коли Янукович зміг перемогти на чергових виборах, він об’єднав це свято з іншим - Днем Соборності що відзначається в Україні 22 січня.

Що таке День Соборності

День Соборності України відзначають щороку 22 січня на честь проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки (УНР) та Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР). Це сталось у 1919 році.

Чому День Гідності та Свободи перенесли на 21 листопада

21 листопада 2013-го року на Майдані Незалежності у Києві розпочалася акція протесту проти рішення Кабінету Міністрів України призупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом. На акції спочатку зібралося декілька сотень, а вже 24 листопада - понад сто тисяч прихильників євроінтеграції.

Вже 29-30 листопада внутрішні війська і спецпідрозділи "Беркут" МВС України розігнали протестувальників. Протести стали значно масштабнішими і тривали до лютого 2014 року. За цей час офіційно встановлено 107 загиблих серед учасників протесту та активістів. Їх назвали "Небесною сотнею".

За даними МВС, у період протистоянь з 18 по 20 лютого 2014 року загинуло 13 силовиків (переважно від вогнепальних поранень).

13 листопада 2014 року Президент України Петро Порошенко підписав Указ "Про День Гідності та Свободи".

Що святкують 21 листопада в Україні та світі