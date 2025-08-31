Майдан Незалежності

Компанія Glovo готова співпрацювати з правоохоронцями у розслідуванні вбивства нардепа Андрія Парубія. Стрілець, який вбив політика, був одягнений у форму Glovo.
Правоохоронці Львівщини аналізують, чи надходили погрози вбитому нардепу Андрію Парубію. У 2014 році Парубій потрапляв у список на ліквідацію за діяльність секретаря РНБО.
Поліція вийшла на слід вбивці народного депутата Андрія Парубія, якого застрелили у Львові. Стрілка бачили по камерах, він був одягнений у форму Glovo.
Народний депутат Андрій Парубій, убитий у Львові, раніше потрапляв до списків на ліквідацію. Колега по фракції розповів про замахи та посилену охорону.
З'явилося відео вбивства Андрія Парубія у Львові. Чоловік із сумкою Glovo вистрілив у спину ексголові ВР та втік.
У Львові вбито ексголову Верховної Ради Андрія Парубія. Зловмисник був одягнений у форму кур'єра Glovo, його розшукують.
У Львові застрелили ексголову Верховної Ради Андрія Парубія. Зловмисник, одягнений як кур'єр, здійснив 7 пострілів, після чого втік на велосипеді.
У Львові запроваджено план-перехоплення "Сирена" через вбивство Андрія Парубія. Ексголова Верховної Ради був народним депутатом кількох скликань та секретарем РНБО.