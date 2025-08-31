Майдан Незалежності

Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз

У Львові застрелили ексголову Верховної Ради Андрія Парубія. Зловмисник, одягнений як кур'єр, здійснив 7 пострілів, після чого втік на велосипеді.