Присвоєння звання Героя України Андрію Парубію: петиція набрала необхідну кількість голосів
Київ • УНН
Петиція про надання Андрію Парубію звання "Герой України" (посмертно) перевищила 25 000 голосів. Президент України Володимир Зеленський має 83 дні для відповіді.
Петиція про надання Андрію Парубію звання "Герой України" (посмертно) перевищила необхідні 25 000 голосів. Про це повідомляє УНН з посиланням на результати петиції на сайті Верховної Ради України.
Деталі
Петиція набрала 25 239 голосів з необхідних 25 000. Відтепер у Президента України Володимира Зеленського буде 83 дні для того, щоб дати відповідь.
Андрій Парубій усе своє життя присвятив служінню Українській державі, захисту її суверенітету, незалежності та демократичних цінностей. Він зробив вагомий внесок у розвиток українського парламентаризму, а також відіграв ключову роль у забезпеченні безпеки Майдану під час подій 2013-2014 років
Нагадаємо
Верховна Рада звернулася до парламентів ЄС із закликом засудити вбивство нардепа Андрія Парубія, вважаючи його актом політичного терору з боку рф. Депутати вимагають розслідування та посилення тиску на росію.
30 серпня 2025 року у Львові застрелили ексголову Верховної Ради Андрія Парубія. Поліція повідомляла, що у Парубія було здійснено близько 8 пострілів.