07:11 • 10169 перегляди
Польща реагує на вторгнення дронів рф: повітряний рух на сході країни обмежено до зими
05:01 • 26457 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
Ексклюзив
10 вересня, 15:04 • 39211 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 88209 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
10 вересня, 13:15 • 48398 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
10 вересня, 12:25 • 46650 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10 • 42864 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 82004 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44 • 101836 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 73274 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
Присвоєння звання Героя України Андрію Парубію: петиція набрала необхідну кількість голосів

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Петиція про надання Андрію Парубію звання "Герой України" (посмертно) перевищила 25 000 голосів. Президент України Володимир Зеленський має 83 дні для відповіді.

Присвоєння звання Героя України Андрію Парубію: петиція набрала необхідну кількість голосів

Петиція про надання Андрію Парубію звання "Герой України" (посмертно) перевищила необхідні 25 000 голосів. Про це повідомляє УНН з посиланням на результати петиції на сайті Верховної Ради України.

Деталі

Петиція набрала 25 239 голосів з необхідних 25 000. Відтепер у Президента України Володимира Зеленського буде 83 дні для того, щоб дати відповідь.

Андрій Парубій усе своє життя присвятив служінню Українській державі, захисту її суверенітету, незалежності та демократичних цінностей. Він зробив вагомий внесок у розвиток українського парламентаризму, а також відіграв ключову роль у забезпеченні безпеки Майдану під час подій 2013-2014 років

 - йдеться у петиції.

Нагадаємо

Верховна Рада звернулася до парламентів ЄС із закликом засудити вбивство нардепа Андрія Парубія, вважаючи його актом політичного терору з боку рф. Депутати вимагають розслідування та посилення тиску на росію.

30 серпня 2025 року у Львові застрелили ексголову Верховної Ради Андрія Парубія. Поліція повідомляла, що у Парубія було здійснено близько 8 пострілів.

Євген Устименко

СуспільствоПолітика
Андрій Парубій
Майдан Незалежності
Мітинги в Україні
Верховна Рада України
Володимир Зеленський
Україна
Львів