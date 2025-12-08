$42.180.00
"Світлом подолаємо темряву": Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну, його отримали пластуни
7 грудня, 16:33 • 27957 перегляди
В Україні будуть продовжувати відключати світло: графіки на понеділок, 8 грудня
7 грудня, 14:41 • 25787 перегляди
росіяни змінили тактику ударів по Україні: під загрозою об'єкти, що досі вважалися недоторканними
7 грудня, 11:06 • 30667 перегляди
російські окупанти зруйнували греблю Печенізького водосховища на Харківщині
6 грудня, 20:45 • 54663 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 64143 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозвернення
6 грудня, 07:49 • 68081 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 59388 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиції
5 грудня, 18:15 • 61749 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 57637 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасили
Дрони атакували низку російських регіонів, включаючи енгельс і саратов: ворожа ППО била по цивільних будинках

Київ • УНН

 • 100 перегляди

У ніч на 8 грудня українські дрони атакували саратов, енгельс, волгоград, тулу, ростовську область, москву та санкт-петербург. У саратові та енгельсі виникли пожежі, а у волгограді російське ППО влучило у житлові будинки.

Дрони атакували низку російських регіонів, включаючи енгельс і саратов: ворожа ППО била по цивільних будинках

У ніч на 8 грудня низка регіонів росії зазнала атаки українськими дронами. Про це повідомив начальник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, передає УНН.

Деталі

Під атакою опинились саратов, енгельс, волгоград, тула, ростовська область, москва і санкт-петербург.

У саратові місцеві жителі після атаки повідомили про пожежу у Заводському районі, а також в енгельсі в напрямку аеродрому. Також повідомляється, що під час атаки виникла пожежа в районі саратовського НПЗ.

З’явились відповідні фото і відео з саратова і енгельса.

У волгограді внаслідок спроби відбиття атаки по промисловій зоні в тракторозаводському районі російське ППО вдарило по житлових будинках.

У ростовській області було атаковано енергетичну інфраструктуру одразу в 5 районах - чертковському, шолоховському, боковському, міллеровському та верхньодонському.

Нагадаємо

В ніч на понеділок, 8 грудня, росія атакувала трьома ударними БПЛА Охтирську громаду Сумщини. Один з дронів влучив у багатоповерхівку, п'ятеро цивільних перебувають у лікарні.

Євген Устименко

