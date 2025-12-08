Дрони атакували низку російських регіонів, включаючи енгельс і саратов: ворожа ППО била по цивільних будинках
Київ • УНН
У ніч на 8 грудня українські дрони атакували саратов, енгельс, волгоград, тулу, ростовську область, москву та санкт-петербург. У саратові та енгельсі виникли пожежі, а у волгограді російське ППО влучило у житлові будинки.
У ніч на 8 грудня низка регіонів росії зазнала атаки українськими дронами. Про це повідомив начальник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, передає УНН.
Деталі
Під атакою опинились саратов, енгельс, волгоград, тула, ростовська область, москва і санкт-петербург.
У саратові місцеві жителі після атаки повідомили про пожежу у Заводському районі, а також в енгельсі в напрямку аеродрому. Також повідомляється, що під час атаки виникла пожежа в районі саратовського НПЗ.
З’явились відповідні фото і відео з саратова і енгельса.
У волгограді внаслідок спроби відбиття атаки по промисловій зоні в тракторозаводському районі російське ППО вдарило по житлових будинках.
У ростовській області було атаковано енергетичну інфраструктуру одразу в 5 районах - чертковському, шолоховському, боковському, міллеровському та верхньодонському.
Нагадаємо
В ніч на понеділок, 8 грудня, росія атакувала трьома ударними БПЛА Охтирську громаду Сумщини. Один з дронів влучив у багатоповерхівку, п'ятеро цивільних перебувають у лікарні.