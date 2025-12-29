Трамп заявив про "значне" наближення сторін до мирного плану після розмови із Зеленським

Дональд Трамп заявив, що після обговорень пунктів мирного плану сторони "дуже наблизились" до результату. Про це президент США Дональд Трамп повідомив після перемовин з президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.

Деталі

За словами Трампа, зустріч була "чудовою", а обговорення - змістовним.

У нас була чудова зустріч. ми дуже багато чого обговорили, як знаєте я мав понад 2 години розмови з президентом путіним, ми багато пунктів обговорили, наблизились, може дуже наблизилися - зазначив президент Дональд Трамп.

Нагадаємо

Зустріч президентів України та США тривала понад дві години. Наразі президенти проводять відеоконференцію з європейськими лідерами.