Трамп заявив про "значне" наближення сторін до мирного плану після розмови із Зеленським
Київ • УНН
Дональд Трамп повідомив, що після переговорів із Володимиром Зеленським сторони "дуже наблизились" до мирного плану. Зустріч президентів США та України тривала понад дві години.
Дональд Трамп заявив, що після обговорень пунктів мирного плану сторони "дуже наблизились" до результату. Про це президент США Дональд Трамп повідомив після перемовин з президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.
Деталі
За словами Трампа, зустріч була "чудовою", а обговорення - змістовним.
У нас була чудова зустріч. ми дуже багато чого обговорили, як знаєте я мав понад 2 години розмови з президентом путіним, ми багато пунктів обговорили, наблизились, може дуже наблизилися
Нагадаємо
Зустріч президентів України та США тривала понад дві години. Наразі президенти проводять відеоконференцію з європейськими лідерами.