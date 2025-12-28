Двостороння зустріч Зеленського і Трампа завершилась
Київ • УНН
Зустріч президентів України та США тривала понад дві години. Наразі президенти проводять відеоконференцію з європейськими лідерами.
Зустріч президентів України Володимира Зеленського та США Дональда Трампа завершилась, передає УНН.
Зустріч тривала понад дві години.
Наразі за інформацією західних ЗМІ президенти проводять відеоконференцію з європейськими лідерами.
Нагадаємо
Зустріч глав держав була присвячена обговоренню мирного плану. Як заявив Зеленський, представники України та США вже обговорили 90% мирного плану.
Напередодні зустрічі Зеленський заявив, що Україна пішла на багато різних компромісів для досягнення миру.
Раніше, з посиланнями на слова Зеленського, у ЗМІ був оприлюднений один з можливих варіантів мирної угоди з 20 пунктів, який зокрема передбачає гарантію суверенітету України, її без’ядерний статус, спільну з США експлуатацію ЗАЕС, вільну економічну зону на Донбасі.
